IRW-News: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold meldet Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2026

IRW-PRESS: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold meldet Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2026

Die Zahlenwerte unten sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen

- Gemeldeter Barmittelbestand von rund 5,5 Millionen $ und Working Capital von rund 5,0 Millionen $ zum 31. März 2026

- Börsennotierung an der CSE am 31. März 2026 vollzogen

- Nach dem Quartalsende gab das Unternehmen am 27. Mai 2026 die Pläne für ein vollständig finanziertes Phase-1-Bohrprogramm bekannt, das im Juni 2026 beginnen soll

Toronto, ON - 1. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County, Nevada, (das Projekt oder der Distrikt) gerichtet ist, freut sich, das Einreichen seines nicht testierten verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses und des Lageberichts (MD&A) für die drei Monate zum 31. März 2026 bekannt zu geben. Der Zwischenabschluss, der MD&A sowie die dazugehörigen Einreichungen können unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

Highlights des 1. Quartals 2026

- Erwerb des Tuscarora District von American Pacific Mining Corp. (APM), der die Projekte Tuscarora und Danny Boy umfasst, gemäß eines zuvor angekündigten am 25. März 2026 abgeschlossenen Arrangement-Plans vollzogen.

- Gleichzeitige Finanzierungen in Verbindung mit der Börsennotierung des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen, einschließlich einer Platzierung von Zeichnungsscheinen und einer Platzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 4,5 Millionen $.

- Handel an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel ICG am 31. März 2026 aufgenommen.

- Gemeldeter Barmittelbestand von rund 5,5 Millionen $ und Working Capital von rund 5,0 Millionen $ zum 31. März 2026, womit das Unternehmen bestens aufgestellt ist, die Explorationsaktivitäten im Tuscarora District voranzutreiben.

- Ausgewiesene Explorations- und Bewertungs-Assets im Wert von rund 4,0 Millionen $ im Zusammenhang mit dem Erwerb des Tuscarora District.

Anschließende Ereignisse

- 7. April 2026: Unternehmensupdate bereitgestellt und strategische Claims im Tuscarora District abgesteckt, womit das äußerst aussichtsreiche Battle Mountain Target im Vorfeld des Sommerbohrprogramms konsolidiert werden konnte.

- 9. April 2026: Bedeutender unerprobter Strukturkorridor und mehrere neue Ziele im Tuscarora District ermittelt.

- 16. April 2026: Fläche von ca. 2.000 Acres zur Erweiterung des Tuscarora District gesichert und große strukturelle Quelle identifiziert.

- 23. April 2026: Senior Technical Advisor ernannt und Einrichtung eines Technical Advisory Committee bekannt gegeben.

- 4. Mai 2026: Erstes distriktweites Geomodell erstellt, historische Bohrdatenbank für den Tuscarora District auf mehr als 40.000 Meter erweitert.

- 28. Mai 2026: Phase-1-Bohrprogramm angekündigt, das mehrere Silber- und Goldzonen im Tuscarora District erproben wird.

Das Unternehmen ist finanzkräftig und verfügt über alle erforderlichen Mittel, um das Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District durchzuführen; der Beginn des Programms ist für Juni 2026 geplant.

Stellungnahme zum 1. Quartal 2026

Im ersten Quartal 2026 schloss das Unternehmen den Erwerb des Tuscarora District von APM gegen 11.500.000 Stammaktien des Unternehmens ab. Durch die Transaktion erhielt ICG die vollständige Kontrolle über ein rund 8.000 Acres umfassendes Silber- und Goldexplorationspaket von Distriktgröße in Nevada, das auch die ehemals produzierenden Projekte Tuscarora und Danny Boy einschließt. Nach dem Quartalsende erweiterte das Unternehmen das Projekt durch verschiedene Absteckungsinitiativen auf rund 10.000 Acres, wie am 7. April 2026 und 16. April 2026 bekannt gegeben wurde.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Arrangement-Plans und des Börsennotierungsprozesses schloss das Unternehmen eine Platzierung von Zeichnungsscheinen und eine nicht vermittelte Platzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 4,5 Millionen $ ab. Der Nettoerlös soll der Unterstützung der Explorations- und Bohraktivitäten im Tuscarora District, Investitionen in das Konzessionsgebiet und IR-Initiativen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

Für die drei Monate zum 31. März 2026 wies das Unternehmen einen Netto- und Gesamtverlust in Höhe von ungefähr 1,25 Millionen $ aus, was in erster Linie auf Fachhonorare, IR-Aufwendungen, Notierungs- und Einreichungsgebühren, Explorationsausgaben und aktienbasierte Vergütungen im Zusammenhang mit dem Übergang des Unternehmens zu einem börsennotierten Emittenten und dem Ausbau des Tuscarora District zurückzuführen ist.

Ausgewählte Finanzdaten

Stand oder per Zeitraum zum 31. März 2026

Barmittelbestand 5,48 Millionen $

Working Capital 5,03 Millionen $

Explorations- & Bewertungs-Assets 4,04 Millionen $

Gesamtvermögen 9,60 Millionen $

Nettoverlust 1,25 Millionen $

Der nicht testierte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der dazugehörige MD&A für die drei Monate zum 31. März 2026 können auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora Districts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

- Ausbau des Tuscarora Districts durch systematische Exploration und technische Studien;

- Erstellung eines distriktweiten Geomodells; und

- Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein silber- und goldführendes epithermales System, das sich im Bereich des Carlin Trend, rund eine Stunde nordwestlich der Stadt Elko in Nevada, befindet. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets. Bis dato wurden umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über zig Kilometer durchgeführt. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; das Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsabschnitte; die Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; die Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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