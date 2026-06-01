IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X präsentiert sich am 4. Juni auf der Small Cap Growth Virtual Investor Conference

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X präsentiert sich am 4. Juni auf der Small Cap Growth Virtual Investor Conference

Das Unternehmen lädt Privatanleger und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, online unter VirtualInvestorConferences.com teilzunehmen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 1. Juni 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) mit Sitz in Calgary, Alberta, das sich auf globale Kohlenstoffmärkte und Lösungen für die Klimainfrastruktur konzentriert, gab heute bekannt, dass Chad Clovis, Chief Executive Officer, am 4. Juni 2026 live auf der von VirtualInvestorConferences.com veranstalteten Small Cap Growth Virtual Investor Conference präsentieren wird.

DATUM: 4. Juni

ZEIT: 10:00 Uhr ET

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Verfügbar für Einzelgespräche: 5. bis 9. Juni; Vereinbaren Sie hier Einzelgespräche.

Es handelt sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Falls Teilnehmer am Tag der Konferenz nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Online-Investoren wird empfohlen, sich vorab zu registrieren und den Online-Systemcheck durchzuführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen zur Veranstaltung zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com

Aktuelle Unternehmenshighlights

· Umsatz von 60,8 Millionen US-Dollar für die neun Monate bis zum 28. Februar 2026, was die anhaltende geschäftliche Expansion in den regulierten und freiwilligen CO2-Märkten widerspiegelt

· Ausgeweitete Marktpräsenz in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika mit zunehmender Aktivität in Compliance-Märkten, darunter Kanada und das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS).

· Weiterer Ausbau strategischer Initiativen zur Entwicklung von CO2-Projekten in mehreren internationalen Märkten, die sowohl naturbasierte als auch technologiegetriebene Lösungen umfassen.

· Stärkung der Betriebsplattform von Karbon-X durch strategische Akquisitionen, den Ausbau der Handelsinfrastruktur und fortgesetzte Investitionen in Technologien für den digitalen CO2-Markt.

· Weiteres Wachstum bei strategischen Partnerschaften und der Markenbekanntheit durch Kooperationen mit Organisationen wie den Edmonton Oilers, Hockey Canada sowie den Detroit Red Wings und Tigers.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ist ein börsennotiertes Unternehmen für CO2-Infrastruktur, das globale Klimalösungen sowohl auf Compliance- als auch auf freiwilligen Märkten vorantreibt. Durch CO2-Handel, Projektentwicklung und strategische Beratung ermöglicht Karbon-X Unternehmen und Institutionen weltweit, sich an verändernde Umweltvorschriften anzupassen und messbare Nachhaltigkeitsergebnisse zu erzielen.

Die integrierte Plattform des Unternehmens kombiniert Marktexpertise, verifizierte Projektportfolios und innovative CO2-Strategien, um skalierbare Wirkung zu erzielen und gleichzeitig den Shareholder Value zu sichern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com.

Über Virtual Investor Conferences®

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Investorenkonferenzreihe, die börsennotierten Unternehmen ein interaktives Forum bietet, um sich nahtlos direkt den Investoren zu präsentieren.

Als Lösung für die Investorenansprache in Echtzeit ist VIC speziell darauf ausgelegt, Unternehmen einen effizienteren Zugang zu Investoren zu ermöglichen. VIC bildet die Komponenten einer Präsenz-Investorenkonferenz nach und bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, mit Investoren in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu vereinbaren und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten zu bereichern. Virtual Investor Conferences beschleunigt die Investorenansprache auf die nächste Stufe und bietet führende Investorenkommunikation für ein globales Netzwerk aus Privatanlegern und institutionellen Investoren.

KONTAKT:

Karbon-X Corp.

Emma Caputo

VP of Marketing

+1 403 852 5887

ec@karbon-x.com

Virtual Investor Conferences

Greg Young

VP Corporate Services

OTC Markets Group

(212) 652-5958

greg@otcmarkets.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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