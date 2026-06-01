IRW-News: Miningscout: Weltklasse-Potenzial: Kupfer-Silber-Pionier startet Bohrprogramm in untererforschter Bergbauregion Schwedens

IRW-PRESS: Miningscout: Weltklasse-Potenzial: Kupfer-Silber-Pionier startet Bohrprogramm in untererforschter Bergbauregion Schwedens

Der schwedische Explorer Arctic Minerals beschleunigt die Entwicklung seines Flaggschiffprojekts Hennes Bay mit dem Start eines Diamantbohrprogramms. Der schwedische Rohstoffexplorer setzt dabei auf eine einzigartige geologische Chance: ein weitgehend unerforschtes, potenzielles Weltklasse-Kupfersystem mitten in einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen Europas.

Arctic Minerals AB (ISIN: SE0022921570, WKN: A411LJ) befindet sich in einer entscheidenden Transformationsphase. Der in Schweden ansässige Explorer fokussiert sich nach einem tiefgreifenden Restrukturierungsprozess im Jahr 2024 nun vollständig auf den Aufbau eines erstklassigen Kupfer-Silber-Projektportfolios in den Nordics. Im Zentrum steht das zu 100 Prozent firmeneigene Projekt Hennes Bay im schwedischen Dalsland - eine Region, die geologisch zur selben Gesteinsformation gehört wie etwa die Weltklasse-Kupfervorkommen Kamoa-Kakula und Tenke-Fungurumi in der Demokratischen Republik Kongo.

Gleich mehrere strategische Meilensteine des laufenden Jahres 2026 zeigen, dass Arctic Minerals seine neu ausgerichtete Strategie konsequent in die Praxis umsetzt. Im Mittelpunkt stehen dabei drei wesentliche Entwicklungen: die erste JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für Hennes Bay, das anstehende Bohrprogramm sowie eine erfolgreiche Kapitalerhöhung von 40 Millionen Schwedischen Kronen - begleitet von einem schlagkräftigen Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in der nordischen Bergbauindustrie.

Erstressource: 447.000 Tonnen Kupfer und 37 Millionen Unzen Silber

Im März 2025 veröffentlichte Arctic Minerals seine erste JORC-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Hennes Bay. Die Schätzung weist 55,39 Millionen Tonnen bei einem Kupferäquivalentgehalt von 1,0 Prozent CuEq (0,8 % Cu und 20,8 g/t Ag) aus - bei einem Cut-off-Gehalt von 0,8 % CuEq. Dies entspricht einem Gesamtmetallgehalt von 447.000 Tonnen Kupfer und 37 Millionen Unzen Silber.

Besonders bemerkenswert ist, dass diese Schätzung ausschließlich auf der Dingelvik-Schürfstelle basiert - einer von insgesamt fünf bis 26 bekannten, an der Oberfläche ausstreichenden Mineralisierungszonen innerhalb des 414 Quadratkilometer großen Lizenzpakets. Die anderen fünf Schürfstellen (Asselbyn, Henneviken, Baldersnäs, Åsnebo und Härserud Norra) wurden bislang nicht in die Ressource einbezogen, obwohl historische Bohrungen dort bereits ausgedehnte Mineralisierungszonen identifiziert haben. Zudem wurde weniger als fünf Prozent des prospektiven Zielhorizonts überhaupt jemals von Bohrungen getestet.

Die zugrundeliegende Geologie ist das zentrale Alleinstellungsmerkmal: Kupfermineralisierungen in Form von Chalkopyrit-Disseminationen treten an der Kontaktzone zwischen Quarzitsandstein und den überlagernden Schiefern der 1,2 bis 1,0 Milliarden Jahre alten Dalgroup-Formation auf. Dieses sedimentär-stratiforme Kupfersystem (SSC) ist für die Bildung sehr großer Lagerstätten bekannt und repräsentiert nach Porphyrvorkommen die bedeutendste Kupferquelle weltweit - verantwortlich für 20 bis 25 Prozent der globalen Kupferproduktion und -reserven.

Geophysik enthüllt zehnmal größeres Zielsystem

Im Januar 2026 präsentierte Arctic Minerals die Ergebnisse einer luftgestützten magnetotellurischen Vermessung (MMT) sowie einer magnetischen Vektorinversion (MVI) historischer Flugmagnikdaten. Die Auswertung dieser modernen Geophysikkampagne lieferte spektakuläre Ergebnisse: Die kombinierten Flächen der neu identifizierten Zielzonen sind - basierend auf flächenmäßiger Extrapolation - zehnmal größer als der Fußabdruck der bestehenden 55-Mt-Ressource am Dingelvik-Prospect.

Die Kampagne deckte dabei lediglich rund ein Drittel des gesamten 414 km² umfassenden Lizenzpakets ab, was weiteres erhebliches Entdeckungspotenzial für künftige Geophysikarbeiten impliziert. Die Integration der MMT- und MVI-Datensätze identifizierte mehrere neue Zielgebiete - sowohl Erweiterungen bekannter Schürfstellen als auch neue Anomalien in der Nähe der Oberfläche und in der Tiefe. Diese Ergebnisse stützen das geologische Gesamtmodell und liefern hochpriorisierte Bohrziele für das laufende Jahr.

Untertagebau-Konzeptstudie bestätigt technische Machbarkeit im großen Maßstab

Im September 2025 veröffentlichte Arctic Minerals eine positive Untertagebau-Konzeptstudie für das Dingelvik-Prospect. Die Studie bestätigte die technische Machbarkeit eines großmaßstäblichen Untertagebaubetriebs mittels Zugangsrampe und Kammer-Pfeiler-Abbaumethode (Room and Pillar). Das Fördervolumen wurde mit 3,0 bis 4,0 Millionen Tonnen pro Jahr über mindestens zehn Jahre veranschlagt und gilt als Grundlage für die Weiterentwicklung in Richtung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study).

Erstbohrprogramm gestartet - Ressourcenwachstum im Fokus

Ende April 2026 gab Arctic Minerals den Start seines ersten eigenen Diamantbohrprogramms bekannt, was ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte ist. Das Phase-1-Programm (DP-01) umfasst rund 4.000 Meter und wird vom führenden nordischen Diamantbohrspezialisten Protek Norr durchgeführt. Die Fertigstellung ist bis Ende Juli 2026 geplant.

Das DP-01-Programm verfolgt zwei strategische Ziele: Erstens die mögliche Hochstufung von Mineralisierungen an mehreren bislang nicht in der MRE enthaltenen Schürfstellen (Asselbyn, Henneviken, Baldersnäs, Åsnebo) in die JORC-Kategorie Inferred. Zweitens die Erweiterung der bestehenden MRE durch sogenannte Step-out-Bohrungen am Dingelvik-Prospect, dessen Mineralisierung in allen Richtungen weiterhin offen ist. Die Ergebnisse dieses Programms werden als Grundlage für eine aktualisierte und deutlich größere Ressourcenschätzung erwartet.

Hervorragende Kupfer- und Silberausbeuten in historischen metallurgischen Aufbereitungsversuchen

Im Mai 2026 veröffentlichte Arctic Minerals die Ergebnisse kürzlich wiederentdeckter historischer metallurgischer Aufbereitungsversuche und Mineralogie-Untersuchungen für das Flaggschiffprojekt Hennes Bay. Die Ergebnisse belegen, dass mit Standardaufbereitungstechnologien hohe Kupferausbeuten von über 90 Prozent sowie Silberausbeuten von bis zu 85 Prozent erreichbar sind.

Das historische Testprogramm wurde an Bohrkernen der Dingelvik- und Henneviken-Vorkommen in der Testanlage Minpro (Stråssa, Schweden) in den Jahren 1982-1983 durchgeführt. Ziel war es, die Flotierbarkeit des Erzes zu bewerten und eine Einschätzung der erreichbaren Kupfer-Silber-Konzentratqualität im Vergleich zu typischen Hüttenanforderungen zu liefern. Die Konzentratgehalte lagen bei rund 30 Prozent Kupfer und 400-500 g/t Silber - Werte, die marktgängigen Schmelzerstandards entsprechen. CEO Peter George bezeichnete die Ergebnisse als äußerst ermutigend und kündigte ein modernes Folgeprogramm mit erweiterter Probennahme an.

Swan Lake: Porphyr-Kupfer-Gold mit Weltklasse-Nachbarn

Neben Hennes Bay entwickelt Arctic Minerals das Swan Lake Projekt in der nordschwedischen Region Norrbotten weiter. Das Projekt liegt zwischen den Giganten Aitik und Laver - zwei der bedeutendsten Kupfer-Gold-Porphyrlagerstätten Europas, die beide vom schwedischen Bergbauriesen Boliden betrieben werden. Im Februar 2026 präsentierte Arctic Ergebnisse eines Induced-Polarisation (IP)-Surveys, die sowohl das epithermale Gold-Silber- als auch das Porphyr-Kupfer-Gold-Potenzial des Projekts bestätigt haben.

Besonders aufschlussreich ist ein starkes IP-Anomalie-Signal, das räumlich mit einer zuvor definierten magnetischen Tieflage zusammenfällt und als typisches Merkmal einer schwefelausfällenden Alteration - eines der charakteristischen Merkmale von Porphyr-Epithermalsystemen - interpretiert wird. Oberflächenproben ergaben Gehalte von bis zu 0,7 % Cu, 0,16 g/t Au und 55 g/t Ag. Als nächste Schritte sind systematische Gesteinsprobenahmen sowie Diamantbohrungen geplant.

Kapitalerhöhung und starkes Team: Mit Vollgas in die Entwicklungsphase

Im April 2026 schloss Arctic Minerals eine beschleunigte Kapitalerhöhung (Directed Share Issue) von 40 Millionen Schwedischen Kronen (SEK) erfolgreich ab - mit Beteiligung schwedischer, internationaler und nordischer institutioneller Investoren. Pareto Securities fungierte dabei als alleiniger Bookrunner. Die Kapitalerhöhung wurde aufgrund starker Nachfrage von ursprünglich 30 Mio. SEK auf 40 Mio. SEK aufgestockt, was das hohe Anleherinteresse unterstreicht.

Flankiert wird diese Finanzierung von einer signifikanten Verstärkung des Managements: CEO Peter George bringt über 30 Jahre Erfahrung im Bergbausektor mit, unter anderem bei Boliden, BHP und Mineral Resources Limited. Chefgeologe Erik Lundstam leitete über 30 Jahre Explorationsprogramme in der nordischen Region und entdeckte mehrere bedeutende Lagerstätten - ebenfalls bei Boliden. Mit Bino Drummond als neuem Chief Sustainability Office, ehemals Mitglied des schwedischen Parlaments und ausgewiesener Kommunikationsexperte, positioniert sich das Unternehmen zudem strategisch für kommende Genehmigungsprozesse.

Kupfer im Strukturdefizit - Arctic Minerals in der richtigen Region, zur richtigen Zeit

Die Investmentthese für Arctic Minerals fußt auf drei sich gegenseitig verstärkenden Säulen. Erstens: strukturell steigende Kupfernachfrage durch die Energiewende. Kupfer ist das zentrale Metall der Dekarbonisierung - von Elektrofahrzeugen über Windkraftanlagen bis zur Strominfrastruktur. Gleichzeitig schrumpfen Entdeckungsraten und politische Risiken in etablierten Bergbauländern nehmen zu.

Zweitens: geologische Exzellenz in einer Tier-1-Jurisdiktion. Schweden gehört zu den Top-10-Bergbaujurisdiktionen weltweit, verfügt über eine exzellente Infrastruktur, niedrige Steuern (20,6 % Körperschaftsteuer) und geringe Royalties (0,2 %). Das Land ist aktiv um eine Führungsrolle in der grünen Industrierevolution bemüht. Hennes Bay liegt in demselben geologischen System wie Kamoa-Kakula - eines der bedeutendsten Kupferprojekte unserer Generation.

Drittens: erhebliches Explorationspotenzial bei bereits nachgewiesener Ressource. Die 55-Mio.-Tonnen Erstressource mit 447.000 Tonnen Kupfer und 37 Millionen Unzen Silber ist erst der Anfang, denn sie umfasst weniger als 5 Prozent des prospektiven Zielhorizonts. Die laufenden Bohrungen, weitere geophysikalische Kampagnen und die geplante Machbarkeitsstudie (PEA) versprechen konsequente Projektfortschritte mit klarem Aufwärtspotenzial für die Ressourcengröße.

Arctic Minerals ist am Beginn eines mehrjährigen Entdeckungs- und Entwicklungszyklus. Durch die Verbindung von geologischem Weltklassepotenzial, einem erfahrenen Team mit nachgewiesenem Erfolgen in der nordischen Bergbauindustrie, solider Kapitalbasis und einer der kupferfreundlichsten Makroumgebungen seit Jahrzehnten hat die Aktie aussichtsreiche Chancen auf Kurssteigerungen in den nächsten Quartalen und darüber hinaus.

Weitere Informationen zu Arctic Minerals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/arctic-minerals-ab/

Arctic Minerals AB

Stockholm: ARCT

Frankfurt: 9QY0

ISIN: SE0024172779

WKN: A411LJ

Webseite: www.arcticminerals.se

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