IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One gibt den Eintritt seines Gründers und CEO Dan Blondal in den Ruhestand bekannt; President und Chief Strategy Officer Alex Holmes wird zum CEO ernannt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One gibt den Eintritt seines Gründers und CEO Dan Blondal in den Ruhestand bekannt; President und Chief Strategy Officer Alex Holmes wird zum CEO ernannt

Highlights

· Dan Blondal, Gründer und Vorstandsvorsitzender, wird zum 12. Juni 2026 in den Ruhestand treten und das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion unterstützen

· Alex Holmes, President und Chief Strategy Officer, wird mit Wirkung zum 12. Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt

· Der planmäßig vollzogene Wechsel an der Führungsspitze unterstreicht den Übergang des Unternehmens in seine nächste Wachstums- und Kommerzialisierungsphase

Vancouver (Kanada), den 1. Juni 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass Dan Blondal, Gründer und Chief Executive Officer, mit Wirkung zum 12. Juni 2026 von seinen Funktionen in der Geschäftsleitung und als Director zurücktreten wird. Alex Holmes, derzeit President und Chief Strategy Officer, wird zum selben Zeitpunkt die Rolle des Chief Executive Officer übernehmen und als Mitglied in das Board eintreten. Herr Blondal wird das Unternehmen nach seinem Ausscheiden weiterhin in beratender Funktion unterstützen.

Dieser Wechsel ist Teil eines gemeinsam mit dem Board of Directors ausgearbeiteten Nachfolgeplans und trägt zur Kontinuität bei, während Nano One die Kommerzialisierung seiner Technologie für Kathodenaktivmaterialien vorantreibt.

Im Namen des Boards möchte ich Dan für seine Weitsicht, seine Führungsstärke und sein Engagement danken, mit denen er Nano One gegründet und zu dem Unternehmen gemacht hat, das es heute ist, sagte Anthony Tse, Chairman von Nano One. Dans technisches Verständnis und seine Beharrlichkeit haben die Technologieplattform, die Partnerschaften und die strategische Ausrichtung von Nano One über mehr als ein Jahrzehnt geprägt. Das Board ist dankbar für seine Beiträge und freut sich, dass er dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen wird. Ebenso freuen wir uns, dass Alex Holmes vom President zum Chief Executive Officer aufsteigt. Alex hat die strategische, operative und kapitalmarktbezogene Führungsstärke unter Beweis gestellt, die erforderlich ist, um das Unternehmen durch seine nächste Wachstums- und Kommerzialisierungsphase zu führen. Das Board konzentriert sich weiterhin darauf, das Management bei der Erreichung seiner Ziele zu unterstützen und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Es war die größte Ehre meiner beruflichen Laufbahn, Nano One von den Anfängen bis zu dem Punkt geführt zu haben, an dem das Unternehmen heute steht, sagte Dan Blondal, Gründer und Chief Executive Officer von Nano One. Ich bin stolz auf das, was dieses Team aufgebaut hat - auf jeden Einzelnen, der heute oder in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, unser Technologieangebot weiterzuentwickeln, unsere Aktionärsbasis zu erweitern, Partnerschaften aufzubauen und unseren Weg zur Kommerzialisierung voranzubringen. Ich habe eng mit Alex und dem Rest des Führungsteams zusammengearbeitet und habe volles Vertrauen in ihre Fähigkeit, Nano One in die nächste Entwicklungsphase zu führen, sowie in ihr Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre. Das Unternehmen ist in guten Händen, und ich freue mich darauf, Alex und das Team in beratender Funktion zu unterstützen, während sie diese wichtige Arbeit fortsetzen.

Dans Vision und Überzeugung sind der Grund, warum Nano One überhaupt existiert. Ich bin ihm dankbar für seine Unterstützung als Mentor und dafür, wie er mein Verständnis für das Geschäft und diese Branche geprägt hat, sagte Alex Holmes, designierter Chief Executive Officer von Nano One. Ich fühle mich geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen und auf dem Fundament aufzubauen, das Dan und das Team geschaffen haben. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie - der Weiterentwicklung unserer Technologie, der Vertiefung unserer Kundenbeziehungen und dem Vorantreiben unseres Weges zur Kommerzialisierung - gemeinsam mit dem talentierten Team, das Dan aufgebaut hat und weiterhin unterstützt. Unser Anspruch gegenüber unseren geschätzten Aktionären - unabhängig davon, ob sie uns seit einem Jahrzehnt oder erst seit wenigen Monaten begleiten - ist es, neue Möglichkeiten zu erschließen und unserem gemeinsamen Streben nach Erfolg gerecht zu werden.

Über den Führungswechsel

Herr Blondal gründete Nano One im Jahr 2011 und war seit der Gründung des Unternehmens als Chief Executive Officer tätig. Er leitete die Entwicklung des globalen Portfolios von mehr als 50 patentierten Verfahrenstechnologien für Kathoden-Aktivmaterialien, führte das Unternehmen 2015 an die TSX Venture Exchange und 2021 an die Toronto Stock Exchange und knüpfte erste Beziehungen zu Partnern in der kanadischen Regierung und den Provinzregierungen, die sich seitdem kontinuierlich vertieft und erweitert haben.

Unter seiner Führung gewann das Unternehmen Glaubwürdigkeit und knüpfte die Beziehungen - entlang der globalen Batterie-Lieferkette, zu staatlichen Partnern und an den Kapitalmärkten -, die dem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffneten und den Grundstein für seine aktuelle Kommerzialisierungsphase legten.

Herr Holmes wurde im Februar 2026 zum President und Chief Strategy Officer ernannt, nachdem er seit 2021 als Chief Operating Officer tätig war. Er verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten und in der Unternehmensführung, darunter etwa zehn Jahre im Investmentbanking und in Führungspositionen bei mehreren börsennotierten Unternehmen mit Schwerpunkt auf kritischen Mineralien und Technologie. Weitere Informationen zu Herrn Holmes finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Februar 2026 unter www.nanoone.ca/news.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: + 1 (604) 520-9421

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, plant, beabsichtigt, glaubt, setzt fort, wird, könnte, sollte, würde, unterstützt, treibt voran und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des geplanten Führungswechsels, der erwarteten beratenden Rolle von Herrn Blondal, der Kommerzialisierungspläne des Unternehmens, der Wachstumsstrategie, der Kundenbeziehungen, der Technologieentwicklung, der Produktionsausweitung, der operativen Umsetzung, strategischer Kooperationen, des Einsatzes modularer Anlagen, der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette sowie der erwarteten Vorteile und der Leistung der Prozesstechnologien und der Geschäftsstrategie von Nano One.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, wirtschaftlichen Faktoren, Finanzierungsanforderungen, Zeitplänen für die Kommerzialisierung, der Leistungsfähigkeit der Technologie, dem Schutz geistigen Eigentums, Störungen der Lieferkette, behördlichen Genehmigungen, der Akzeptanz durch Kunden, strategischen Partnerschaften, dem Wettbewerb, der operativen Umsetzung sowie anderen Risikofaktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Nano One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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