IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining wird im Goldprojekt Dominion mit der Goldproduktion starten

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining wird im Goldprojekt Dominion mit der Goldproduktion starten

VANCOUVER, B.C. 1. Juni 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich, bekannt zu geben, dass es sich in seinem Goldprojekt Dominion (Dominion) in der Endphase der Vorbereitungen für den Beginn der Gold- und Silberextraktion befindet. Das hochgradige Goldprojekt liegt ungefähr 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und 110 Kilometer südöstlich von Prince George, British Columbia. Die Verarbeitung des aus Dominion gewonnenen Materials erfolgt in der zu 100 % unternehmenseigenen Aufbereitungsanlage Merritt, der einzigen vollständig zugelassenen Aufbereitungsanlage in British Columbia mit Berechtigung zur Verarbeitung von Gold- und Silbermaterial, das aus der gesamten Provinz gewonnen wird.

Im Vorfeld der Inbetriebnahme hat das Unternehmen zahlreiche wichtige Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Ausrüstung und Betrieb vorangetrieben und gleichzeitig sein Profil im Hinblick auf die Rekultivierung durch eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 251.000 $ zur Erfüllung der Rekultivierungsanforderungen gemäß der Genehmigung MX-100000488 nach dem Bergbaugesetz (Mines Act) gestärkt Nicola hatte bereits 137.000 $ gezahlt

sowie folgende Maßnahmen ergriffen:

· Leistung der letzten Zahlung für den Kauf und die Einrichtung eines voll ausgestatteten, betriebsbereiten Camps für 14 Personen, einschließlich aller erforderlichen Einrichtungen vor Ort Pressemitteilung vom 30. Juli 2025: Link

;

· Erwerb von drei Baggern des Typs CATERPILLAR 336-07;

· Erwerb eines Hochleistungs-Gesteinsbohraufsatzes des Typs Traxxon TR-EX2000;

· Beschaffung eines Muldenkippers 310E von John Deere;

· Einstellung von Betriebspersonal und Beauftragung eines zentralen Bergbauunternehmens

Die Extraktion des Aufbereitungsguts wird voraussichtlich in der ersten Juliwoche beginnen.

Herr Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., nahm dazu wie folgt Stellung:

Dominion stellt ein äußerst attraktives hochgradiges Goldprojekt dar, das unserer Ansicht nach sowohl ein außergewöhnliches kurzfristiges Produktionspotenzial als auch einen bedeutenden langfristigen strategischen Wert für Nicola besitzt. Das Projekt zeigt durchgängig eine solide Mineralisierung, wobei die Gangsysteme in alle Richtungen offen bleiben und Gehalte von bis zu 113 Gramm Gold pro Tonne (3,31 Unzen Gold pro Tonne) aufweisen Pressemitteilung vom 10. November 2025: Link

. Im Zuge unseres Übergangs zum Abbau freuen wir uns besonders über die Möglichkeit, Dominion als bedeutende und nachhaltige Quelle für hochwertiges Mahlgut für unsere Aufbereitungsanlage Merritt zu etablieren. Gleichzeitig arbeiten wir nach wie vor eng mit Blue Lagoon Resources Inc. zusammen, das weiterhin wichtige Produktionsmeilensteine erreicht und dabei eine strenge Betriebsdisziplin sowie eine konsequente Kontrolle der Erzgehalte vorhält. Wir sind davon überzeugt, dass das Zusammenspiel dieser Entwicklungen Nicola für eine Phase operativen Wachstums und zunehmender Cashflow-Generierung positioniert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

GESCHICHTE DES KONZESSIONSGEBIETS DOMINION CREEK

Das Konzessionsgebiet Dominion Creek besteht aus neun Mineralclaims (55 Einheiten) mit einer Größe von insgesamt etwa 1.058 Hektar. Das Konzessionsgebiet wurde 1986 von der Noranda Exploration Company Ltd. vom Schürfer N. Kencayd erworben. Noranda führte anschließend geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen durch, die zu einer Vergrößerung des Landpakets führten. Zwischen 1987 und 1990 umfasste das Explorationsprogramm von Noranda eine kleine (20 Proben) geochemische Schlammprobenuntersuchung. Angesichts dieser vielversprechenden Ergebnisse wurde eine größere geochemische Bodenuntersuchung (3.399 Proben) durchgeführt. Noranda brachte insgesamt 53 oberflächennahe Diamantbohrlöcher auf insgesamt 3.483,86 Metern (durchschnittliche Tiefe von etwa 65,7 Metern) nieder. Schürfgrabungen bei mehreren damit übereinstimmenden geochemischen Bodenanomalien mit Pb, Zn, Cu, Ag und Au führten zur Entdeckung mehrerer mineralisierter Quarzgänge.

Ein technischer Bericht Makepeace, D. K., 2003. Dominion Creek Project Technical Report for XMP Mining Ltd. Geospectrum Engineering, 22. August

über das Projekt Dominion Creek wurde am 22. August 2003 von Geospectrum Engineering fertiggestellt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der NASDAQ, der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

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Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

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