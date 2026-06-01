IRW-News: Orestone Mining Corp. : Orestone Mining Corp. Live-Webinar für Investoren mit Präsentation und Q&A-Runde für das Publikum

IRW-PRESS: Orestone Mining Corp. : Orestone Mining Corp. Live-Webinar für Investoren mit Präsentation und Q&A-Runde für das Publikum

1. Juni 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) (Orestone oder das Unternehmen) freut sich, Anleger und andere Interessierte zur Teilnahme an einem Live-Webinar mit Präsentation, Q&A-Runde für das Publikum und Interview, das in Kürze vom Unternehmen abgehalten wird, einzuladen.

CEO David Hottman wird einen Rückblick auf das Portfolio von Orestone geben und die Explorationspläne des Unternehmens erläutern. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta hat sich das Unternehmen für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die sich für die Erschließung im Tagebau eignet. Das zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in der kanadischen Provinz British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, welches über die Genehmigung zur Errichtung von 79 Bohrstandorten verfügt. Beide Projekte sind über Straßen erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Das Webinar wird als interaktive Live-Veranstaltung online abgehalten und die Teilnehmer können den Vortragenden in Echtzeit Fragen stellen. Für Interessierte, die nicht an der Live-Veranstaltung teilnehmen können, wird es eine Aufzeichnung geben.

Veranstaltung: Radius Research Pitch, Deep Dive und Q&A-Runde mit Orestone Mining Corp.

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Donnerstag, 4. Juni, 14 Uhr ET / 11 Uhr PT

Link für die Anmeldung zum Webcast:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5117799939103/WN_mC8mA2a2RNi4z0NepC0N2g

Dieses Webinar wird von Radius Research ausgerichtet und bietet Privatanlegern Zugang zu fundierten Interviews mit dem CEO sowie eingehenden Gesprächen und Q&A-Runden auf institutionellem Niveau. Radius Research ist Teil von Market Radius Capital, Inc. und wird von Martin Gagel, einem ehemaligen hochkarätigen Sell-Side-Analysten, der vor allem auf Technik und Sondersituationen spezialisiert ist, moderiert.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein finanzstarkes kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia (Kanada) beherbergt ein großes, golddominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen für 79 Bohrstandorte verfügt. Beide Projekte sind über Straßen erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Website unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@orestone.ca.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: David Hottman unter 604-629-1929 / info@orestone.ca

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

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