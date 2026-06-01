IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold gibt Verkauf eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Phosphatkonzessionsgebiets Diamond Mountain bekannt

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold gibt Verkauf eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Phosphatkonzessionsgebiets Diamond Mountain bekannt

Toronto, ON - 1. Juni 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass gemäß einem am 29. Mai 2026 abgeschlossenen Kaufvertrag (der Vertrag) zwischen Revival Gold, Canadian Phosphate Ltd. (Canadian Phosphate) und Utah Minerals Resources LLC (UMR) Revival Gold seine 51%ige Beteiligung am nicht zum Kerngeschäft gehörenden Phosphatprojekt Diamond Mountain (Diamond Mountain) an Canadian Phosphate veräußern wird. UMR wird die übrigen 49 % der Anteile an Diamond Mountain an Canadian Phosphate veräußern.

Revival Gold konzentriert sich auf die Weiterentwicklung unserer Pipeline an US-Goldprojekten, sagte Hugh Agro, President und CEO. Der Verkauf von Diamond Mountain wird sofortige Barmittel aus einem nicht zum Kerngeschäft gehörenden Projekt generieren und Revival Gold gleichzeitig weiterhin Zugang zum Wertschöpfungspotenzial der Exploration und Erschließung kritischer Mineralien bei Diamond Mountain verschaffen, fügte Agro hinzu.

Diamond Mountain ist ein Phosphatexplorationsprojekt im Uintah County, Utah.

Canadian Phosphate ist ein erfahrenes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Phosphatprojekten in British Columbia, Kanada und notiert an der Australian Stock Exchange (die ASX). Canadian Phosphate strebt an, ein führender Lieferant von Phosphatgestein für die Herstellung von Düngemitteln und Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) in Nordamerika zu werden.

Als Gegenleistung für den Verkauf seiner 51%igen Beteiligung an Diamond Mountain erhält Revival Gold folgende Gegenleistung:

- Am Tag des Vertragsabschlusses erhält Revival Gold eine Barzahlung in Höhe von 127.500 US$ sowie 3.081.286 Aktien von Canadian Phosphate (die CP8-Aktien), was einem Wert von 382.500 US$ entspricht, basierend auf einem angenommenen Preis pro CP8-Aktie von 0,1743 AU$.

- Am oder vor dem ersten Jahrestag des Vertragsabschlusses erhält Revival Gold eine Barzahlung in Höhe von 255.000 US$ und hat die Option, diese Zahlungen nach eigenem Ermessen in Form von CP8-Aktien zu erhalten; diese Option ist jederzeit ausübbar.

- Am oder vor dem ersten Jahrestag nach Aufnahme der kommerziellen Produktion erhält Revival Gold eine Barzahlung in Höhe von 765.000 US$. Canadian Phosphate hat die Option, die vorgenannte Zahlung in CP8-Aktien zu leisten.

Der Verkauf von Diamond Mountain unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Einholung der Genehmigung der ASX durch Canadian Phosphate und der Zustimmung seiner Aktionäre, falls dies von der ASX verlangt wird. Der Abschluss wird vor oder im Laufe des dritten Quartals 2026 erwartet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein US-Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

Vorsorglicher Hinweis

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