Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Leclanché gibt die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für den Geschäftsbericht 2025 sowie die vorübergehende Aussetzung des Handels seiner Namenaktien an der SIX Swi



01.06.2026 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Leclanché gibt die Einreichung eines Antrags auf Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für den Geschäftsbericht 2025 sowie die vorübergehende Aussetzung des Handels seiner Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ab dem 1. Juni 2026 bekannt

Leclanché wird nicht in der Lage sein, seinen Geschäftsbericht 2025 bis zum 31. Mai 2026 zu veröffentlichen, der ursprünglich von der SIX Exchange Regulation AG (SER) am 30. April 2026 gewährten verlängerten Frist.

Leclanché hat fristgerecht einen Antrag auf Verlängerung der Frist für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bis zum 30. Juli 2026 gestellt, hat jedoch noch keine Entscheidung des Emittentenausschusses der SER erhalten.

Folglich wird der Handel mit den Leclanché-Namensaktien an der SIX Swiss Exchange ab dem 1. Juni 2026 gemäß Art. 57 der SIX-Kotierungsvorschriften und wie in der Entscheidung der SER vom 30. April 2026 über die vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Einreichung des Geschäftsberichts 2025 festgelegt vorübergehend ausgesetzt.

Um die Beurteilung der Unternehmensfortführung bis Juni 2027 zu untermauern, befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem strategischen Partner über eine Finanzierungsvereinbarung, die die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ermöglichen soll.



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 1. Juni 2026 – Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, gibt bekannt, dass es nicht in der Lage sein wird, seinen Jahresbericht 2025 bis zum 31. Mai 2026, der ursprünglichen verlängerten Frist, die von der SIX Exchange Regulation AG (SER) am 30. April 2026 gewährt wurde.

Leclanché hat bei der SER fristgerecht einen zweiten Antrag auf Verlängerung der Frist für die Veröffentlichung seines Geschäftsberichts 2025 bis 31. Juli 2026 gestellt. Die Entscheidung des Emittentenausschusses der SER steht jedoch noch aus.

Infolgedessen wird der Handel mit den Namenaktien von Leclanché an der SIX Swiss Exchange ab dem 1. Juni 2026 gemäß Art. 57 der SIX-Kotierungsvorschriften und wie in der Entscheidung der SER vom 30. April 2026 über die vorübergehende Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Einreichung des Geschäftsberichts 2025 festgelegt vorübergehend ausgesetzt.

Wie bereits bekannt gegeben, setzt das Unternehmen weiterhin eine Reihe von Massnahmen um, um eine positive Eigenkapitalposition aufrechtzuerhalten und seine Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit bis mindestens Juni 2027 nachzuweisen.

Zu den wichtigsten bereits umgesetzten und derzeit in der Umsetzung befindlichen Massnahmen gehören:

Das Unternehmen gab am 27. April 2026 bekannt, dass es von seinen Rechten aus einer Umwandlungsvereinbarung Gebrauch gemacht hat, um den Mehrheitsaktionär aufzufordern, Verbindlichkeiten in Höhe von rund 10 Millionen CHF zwingend in Eigenkapital umzuwandeln.

Finanzierung: Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung mit einem neuen strategischen Partner, der voraussichtlich zusätzliche Finanzmittel bereitstellen und die laufenden Bemühungen des Unternehmens zur Stärkung seiner Fortführungsprognose bis Juni 2027 unterstützen wird.

Die Kombination dieser Maßnahmen zielt darauf ab, die Bilanz des Unternehmens zu stärken und die langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen.

Angesichts der laufenden Umsetzung dieser Initiativen wird Leclanché nicht in der Lage sein, seinen Geschäftsbericht 2025 bis zum 31.Mai 2026 zu veröffentlichen, ist jedoch weiterhin zuversichtlich, dass der Geschäftsbericht 2025 in den nächsten Tagen veröffentlicht werden kann.

Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an info@leclanche.com oder besuchen Siewww.leclanche.com.

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Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com ISIN: CH0110303119, CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2336306

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