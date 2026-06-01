LEEF erhöht den Umsatz deutlich und erweitert seine Vertriebswege



EQS-Media / 01.06.2026 / 07:57 CET/CEST



Potsdam, 01. Juni 2026 –

Die LEEF Blattwerk GmbH steigert ihre Umsätze von April auf Mai um mehr als 50% und baut im gleichen Zug ihre Vertriebswege für die Marken LEEF und wisefood aus

Ein Umsatzzuwachs im Mai um 20-25% im Vormonatsvergleich wäre durch die Saison zu erwarten gewesen, aber die Entwicklung geht weit darüber hinaus.

Die Wachstumsstrategie geht demnach auf und LEEF / wisefood freuen sich sehr, ein Umsatzwachstum von 50% allein in einem einzigen Monat übertroffen zu haben.

Somit ist der Zeitpunkt perfekt, die nächste Stufe der Ausweitung zu zünden. LEEF / wisefood verzeichnen überdurchschnittlich starke Wachstumsraten sowohl auf amazon-Plattformen als auch im eigenen Webshop. Die Ausbaustrategien für amazon und den Webshop werden weiterhin fortgesetzt und nun kommt mit

Unite

(ehemals Mercateo) ein neuer Vertriebskanal hinzu.

Der heutige Tag ist der (technische) Vertriebsstart auf Unite. Das ist für Kunden viel mehr als ein klassischer Online-Shop oder eine Plattform. Unite ist vielmehr eine B2B-Beschaffungsplattform, die umfassendes Sortiment, großes Lieferantennetzwerk, standardisierte Beschaffungsprozesse und wenn gewünscht E-Procurement-Integration kombiniert. Für Kunden liegt der Nutzen vor allem in der Prozesseffizienz, in revisionssicherer Kontrolle und einer einfacheren Abwicklung ihrer Einkäufe.

Durch die Anpassbarkeit an Vergaberichtlinien ist Unite eine beliebte Beschaffungsplattform, die für Sicherheit und Transparenz sorgt. Darüber hinaus bietet Unite weitere mannigfaltige Vorteile, welche vor allem für den öffentlichen Sektor, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Städte und Kommunen aber natürlich auch für größere und große Unternehmen von zunehmender Relevanz sind – gerade auch in Hinblick auf Regulatorik. Unite ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in UK (Unite Group Plc) mit einem Börsenwert von rund 3 Mrd. Euro.

In a nutshell: Unite ist nicht nur ein weiterer Marktplatz, sondern reduziert im öffentlichen Einkauf die Komplexität vieler Lieferanten auf einen dokumentierten, regelkonformen und abrechnungsseitig zentralisierten Beschaffungsprozess. Daher eröffnet dieser Marktplatz ein so großes Potenzial für LEEF / wisefood. Es sind nicht die einzelnen Aspekte, die Unite so interessant machen, sondern die Kombination der technischen und organisatorischen Besonderheiten.

Somit eröffnet sich für LEEF / wisefood ab sofort ein großer neuer Kundenkreis. Der Start findet bereits heute nach agilen Prinzipien mit einem eingeschränkten Sortiment von rund 60 Produkten in knapp 200 Versionen oder Packungsgrößen statt. Die Erweiterung auf das dort relevante Sortiment wird im Anschluss sukzessive vorgenommen.

Die Wachstumsstrategie von LEEF / wisefood ist mehrdimensional und daher rechnet das Management auch mit noch deutlich zunehmender Dynamik beim Umsatzwachstum. Neue Kundengruppen mit weiteren B2B-Plattformen folgen, die Internationalisierung schreitet voran und neue Produkte werden folgen. Jedes Rollout nimmt entsprechend an Volumen zu.

Das ganze Vorhaben wird unter anderem durch die aktuelle Anleihe deutlich beschleunigt.

Mehr unter: https://leef.bio/anleihe

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen

Onlineshop

, den Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, auf Unite, Otto, eBay und Metro, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative

LEEF unlimited

für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.

Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2336300

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