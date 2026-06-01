Lob vom Kanzler für Arbeit von Wüst in NRW

MESCHEDE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der NRW-Landesregierung von Hendrik Wüst für ihre Arbeit in schwieriger Zeit gedankt. Bei einer internen Veranstaltung auf Einladung der nordrhein-westfälischen CDU in Meschede sprach der Kanzler und Bundesparteichef von einer Vorreiterrolle der NRW-Regierung bei Künstlicher Intelligenz, Innovationen und Staatsmodernisierung, wie aus Teilnehmer-Kreisen verlautete.

Die schon seit Monaten geplante Veranstaltung mit dem Zusammentreffen von Merz und Wüst war in den öffentlichen Fokus gerückt, nachdem Medien über Gedankenspiele in der Union zu einem Kanzlertausch berichtet und dabei den Namen Wüst genannt hatten. Merz und Wüst erhielten nun bei dem Treffen im Sauerland laut Teilnehmer-Kreisen beide lang anhaltenden Applaus.

Merz lobte demnach auch den Einfluss des CDU-Landesverbands in der Bundespolitik. Noch nie sei die NRW-CDU so stark gewesen wie aktuell unter Wüst. Zuvor hatte Wüst seinerseits dem Kanzler erneut seine volle Unterstützung zugesagt und Personalspekulationen als "Quatsch" zurückgewiesen./wa/DP/jha