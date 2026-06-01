Was bewegt die Aktie?

Microsoft stieg am Freitag um 5,5 Prozent und legt vorbörslich weiter zu. Zusammen mit SAP, Salesforce und ServiceNow zeigt die Aktie einen schnellen Stimmungswechsel zurück in Softwarewerte. Ein Teil der Bewegung kann aus Short-Eindeckungen stammen, weil das Chartbild zuvor deutlich schwächer wirkte.

Der Ausbruch über die letzten Zwischenhochs verbessert die Struktur deutlich. Die heutige Anschlussbewegung bestätigt den Impuls. Damit entsteht ein gutes Signal für eine Bodenbildung.

Zusätzlich stützt die Zusammenarbeit mit Nvidia. Nvidia-Chips sollen auf Windows-PCs laufen. Die Vorstellung erfolgte parallel auf der Computex in Taiwan und auf der Microsoft Build in San Francisco. Davon profitieren Microsoft, Nvidia und Dell. Erste Modelle werden bei Microsoft Surface und Dell erwartet.

Die Bewertung bleibt vertretbar. Microsoft kommt auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 24,4 und liegt damit unter dem Durchschnitt. Ein PEG von 1,5 macht die Aktie zwar nicht billig, aber noch angemessen. Umsatz und Gewinn wachsen voraussichtlich wieder konstanter und kehren in einen normaleren Bereich zurück.

Charttechnik

Die Aktie bildet eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Aus der Höhe der Formation ergibt sich ein Zielbereich bei knapp 500 Dollar. Dort liegen auch größere frühere Widerstände.

Martins Einschätzung

Microsoft befindet sich erst am Ende der Bodenbildungsphase. Das Potenzial zur Oberseite überwiegt aktuell das Risiko zur Unterseite. Das erste realistische Kursziel liegt bei 500 Dollar.