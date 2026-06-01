Moderna entwickelt Impfstoff gegen Ebola-Ausbruch im Kongo

Frankfurt, 01. ⁠Jun (Reuters) - Der US-Biotechkonzern Moderna entwickelt mit Unterstützung der internationalen Impfallianz CEPI einen Impfstoff gegen das Bundibugyo-Ebolavirus. Damit reagieren die Partner auf den anhaltenden Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wie ‌Moderna am Montag mitteilte. Gesundheitsbehörden weltweit suchen derzeit mit Hochdruck nach medizinischen Lösungen, um die Ausbreitung einzudämmen. Bislang wurden ⁠mehr als ⁠900 Verdachtsfälle und über 220 mutmaßliche Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheitswelle registriert.

CEPI stellt Moderna bis zu 50 Millionen Dollar für die präklinische Entwicklung und erste klinische Tests des Impfstoffkandidaten zur Verfügung. Zudem investiert CEPI nach eigenen Angaben ‌zunächst maximal 8,6 Millionen Dollar in ein ‌Vakzin, das von der Universität Oxford und dem Serum Institute of India entwickelt wird. Weitere 3,2 Millionen Dollar fließen in ein ⁠Projekt der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). Unabhängig davon sagte die ‌globale Impfallianz Gavi am Montag bis ⁠zu 50 Millionen Dollar zu. Davon sollen höchstens 40 Millionen Dollar den Zugang zu Impfstoffen beschleunigen und zehn Millionen Dollar die direkten Maßnahmen zur Eindämmung unterstützen.

Die ‌Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte in der vergangenen ⁠Woche empfohlen, bei der Behandlung ⁠und Prävention des Bundibugyo-Virus mehreren experimentellen Medikamenten Vorrang einzuräumen. Dazu zählen Antikörper, antivirale Mittel und Impfstoffe. Der Pandemiefonds der Weltbank kündigte zudem in der Vorwoche Zuschüsse in Höhe von maximal 220,6 Millionen Dollar an, um gravierende Lücken bei der Bekämpfung des Ausbruchs zu schließen.

(Bericht von Mariam Sunny und Siddhi Mahatole in Bangalore, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)