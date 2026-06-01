Nasdaq-100 Index® - Der Charme der runden Kursmarke
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Der Charme der runden Kursmarke
Nach einem holprigen 1. Quartal 2026 sind die amerikanischen Aktienmärkte seit Ende März von einem hohen Momentum geprägt. Vor allem im Technologiesektor ist die Dynamik ungebrochen. So haben der Nasdaq-100® und dessen gleichgewichtete Indexvariante erneut neue Allzeithochs erreicht. Der Vorstoß in „uncharted territory“ ist eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Fast noch wichtiger sind aber die mittlerweile erreichten Niveaus: Während der Nasdaq-100® bei 30.000 Punkten notiert, befindet sich der Nasdaq-100® Equal Weighted Index bei 10.000 Zählern. Runden Kursmarken kommt in der Technischen Analyse regelmäßig eine besondere Bedeutung zu. Per Saldo ist der zugrundeliegende Haussetrend absolut intakt – in Sachen „Marktbreite“ liefert das gleichgewichtete Technologieaktienbarometer sogar ein weiteres Pro-Argument. Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns möchten wir dennoch die wichtigsten Unterstützungen nennen. Ein erster Rückzugsbereich ergibt sich für den Nasdaq-100® aus der Aufwärtskurslücke vom 25. Mai (29.754 zu 29.664 Punkte), während das jüngste „swing low“ bei 28.567 Punkten eine weitere Haltelinie definiert.
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Nach einem holprigen 1. Quartal 2026 sind die amerikanischen Aktienmärkte seit Ende März von einem hohen Momentum geprägt. Vor allem im Technologiesektor ist die Dynamik ungebrochen. So haben der Nasdaq-100® und dessen gleichgewichtete Indexvariante erneut neue Allzeithochs erreicht. Der Vorstoß in „uncharted territory“ ist eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Fast noch wichtiger sind aber die mittlerweile erreichten Niveaus: Während der Nasdaq-100® bei 30.000 Punkten notiert, befindet sich der Nasdaq-100® Equal Weighted Index bei 10.000 Zählern. Runden Kursmarken kommt in der Technischen Analyse regelmäßig eine besondere Bedeutung zu. Per Saldo ist der zugrundeliegende Haussetrend absolut intakt – in Sachen „Marktbreite“ liefert das gleichgewichtete Technologieaktienbarometer sogar ein weiteres Pro-Argument. Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns möchten wir dennoch die wichtigsten Unterstützungen nennen. Ein erster Rückzugsbereich ergibt sich für den Nasdaq-100® aus der Aufwärtskurslücke vom 25. Mai (29.754 zu 29.664 Punkte), während das jüngste „swing low“ bei 28.567 Punkten eine weitere Haltelinie definiert.
Nasdaq-100 Index® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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