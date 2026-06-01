Netanjahu ordnet Angriffe auf Hisbollah-Ziele in Beiruter Vororten an

Beirut/Jerusalem, 01. Jun (Reuters) - ⁠Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Montag Angriffe auf die von der Hisbollah-Miliz kontrollierten südlichen Vororte von Beirut angeordnet. Damit droht eine weitere Eskalation des Konflikts, die auch die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran erschwert. Nach israelischen Warnungen begannen zahlreiche ‌Menschen, aus dem betroffenen Viertel Dahiyeh in der libanesischen Hauptstadt zu fliehen.

Die mit dem Iran verbündete radikal-islamische Hisbollah könne nicht davon ausgehen, dass sie israelische Städte angreife und zugleich ⁠ihr Hauptquartier in ⁠Beirut verschont bleibe, erklärte Netanjahu in einer Videobotschaft. Zudem werde Israel seine Bodeneinsätze im Libanon weiter ausweiten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erwiderte, die israelischen Angriffe verzögerten den diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Eine Waffenruhe im Libanon müsse ein integraler Bestandteil jeder Vereinbarung sein.

Die USA bemühten sich um eine Entschärfung des Konflikts. ‌US-Außenminister Marco Rubio schlug einen Plan zur schrittweisen Deeskalation ‌vor, über den er mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und Netanjahu sprach. Der Vorschlag sieht vor, dass die Hisbollah ihre Angriffe einstellt und Israel im Gegenzug auf Luftangriffe auf Beirut verzichtet. Während Aoun ⁠den Plan vorantreiben wollte, lehnte der libanesische Parlamentspräsident und Hisbollah-Verbündete Nabih Berri diesen Ansatz ab.

INSIDER: US-VORSTOSS ‌GESCHEITERT

Berri drang stattdessen auf einen vollständigen und umfassenden ⁠Waffenstillstand und erklärte, die Verantwortung liege bei Israel, zuerst das Feuer einzustellen. Einer mit den Verhandlungen vertrauten Person zufolge spiegelt Netanjahus jüngste Entscheidung das Scheitern dieser diplomatischen Bemühungen wider.

Der Konflikt war am 2. März ausgebrochen, als die Hisbollah im Zuge des ‌US-israelischen Angriffs auf den Iran Israel beschoss. Seitdem ⁠wurden nach libanesischen Angaben mehr als 3400 ⁠Menschen im Libanon getötet. Auf israelischer Seite starben im selben Zeitraum 24 Soldaten und vier Zivilisten. Mehr als eine Million Menschen im Libanon flüchteten vor den Kämpfen. Seit US-Präsident Donald Trump am 16. April eine Waffenruhe für den Libanon verkündet hatte, beschoss Israel das Gebiet Dahiyeh lediglich zweimal, während im Süden des Landes die Kämpfe weitergingen.

Am Wochenende hatten sich die Gefechte dort verschärft, wobei israelische Truppen die historische Burg Beaufort in einer strategisch wichtigen Höhenlage über dem Tal des Flusses Litani einnahmen. Die Hisbollah erklärte, sie habe in ⁠der Nacht auf Montag als Reaktion auf israelische Verstöße Raketen auf die nordisraelische Stadt Tiberias abgefeuert.

(Bericht von Rami Ayyub, Ahmed Kerdi Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)