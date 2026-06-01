Netanjahu ordnet israelische Angriffe auf Beiruter Vororte an

Beirut/Jerusalem, 01. ⁠Jun (Reuters) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Angriffe auf die von der Hisbollah-Miliz kontrollierten südlichen Vororte von Beirut angeordnet. Dies bedeutet eine weitere Eskalation des Konflikts und erschwert die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des ‌Krieges zwischen den USA und dem Iran. Frankreich forderte am Montag wegen der zunehmenden Gewalt im Libanon eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Der Sprecher ⁠des iranischen ⁠Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erklärte, die israelischen Angriffe im Libanon verzögerten auch den diplomatischen Prozess zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Eine Waffenruhe im Libanon sei ein integraler Bestandteil jeder Vereinbarung. Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz begründeten den Befehl zu ‌Angriffen auf die Beiruter Vororte Dahiyeh mit ‌wiederholten Verstößen der Hisbollah gegen eine eigentlich seit Mitte April geltende Waffenruhe und dem Beschuss israelischer Städte, wie das Büro des Ministerpräsidenten mitteilte. Seit ⁠US-Präsident Donald Trump am 16. April eine Waffenruhe für den Libanon ‌verkündet hatte, beschoss Israel das Gebiet ⁠Dahiyeh lediglich zweimal, während im Süden des Landes die Kämpfe weitergingen.

Am Wochenende hatten sich die Kämpfe im Südlibanon verschärft. Israelische Truppen nahmen die 900 Jahre alte Burg Beaufort auf ‌einem strategisch wichtigen Punkt über dem ⁠Litani-Tal ein, zudem ordnete Netanjahu ⁠am Sonntag eine Ausweitung der Bodeneinsätze an. Die Hisbollah erklärte ihrerseits, sie habe am Sonntag 21 Angriffe ausgeführt, darunter einen Raketenangriff auf die nordisraelische Stadt Naharija. Den libanesischen Behörden zufolge wurden seit dem 2. März mehr als 3370 Menschen im Libanon durch israelische Angriffe getötet. Auf israelischer Seite starben im selben Zeitraum nach offiziellen Angaben 24 Soldaten und vier Zivilisten. Mehr als eine ⁠Million Menschen im Libanon wurden in die Flucht getrieben.

(Bericht von Rami AyyubBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)