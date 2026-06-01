Nextpower wird zur Strominfrastruktur-Aktie

Was bewegt die Aktie?

Nextpower übernimmt Prevalent, einen Anbieter für Batterieenergie-Speichersysteme. Der Kaufpreis liegt bei 365 Millionen Dollar. Für Nextpower ist das strategisch wichtig, weil das Unternehmen bisher vor allem als Solaranbieter wahrgenommen wurde.

Mit Prevalent rückt Nextpower klar in den Bereich der Batterieenergie-Speichersysteme vor. Das passt zur wachsenden Nachfrage nach Strominfrastruktur in den USA. Solaranbieter waren in den vergangenen zwölf Monaten ohnehin stark gefragt, weil der Markt einen höheren Energiebedarf erwartet.

Die Übernahme erweitert das Profil von Nextpower. Aus einem klassischen Solartracker-Anbieter wird ein breiteres Strominfrastrukturunternehmen.

Prevalent lässt sich grob mit Fluence Energy vergleichen. Der Unterschied liegt in der Profitabilität: Prevalent bietet eine positive Ebitda-Marge, während Fluence noch negativ ist. Weil Prevalent vorher ein Privatunternehmen war, können Anleger nun über Nextpower indirekt an dieser Speicherstory teilnehmen.

Charttechnik

Die Aktie legte am Freitag um 14 Prozent zu. Auch die langfristige Drei-Jahres-Bewegung zeigt, dass der Markt Solaranbieter und Strominfrastruktur-Werte wieder stärker nachfragt.

BNP Paribas erhöhte das Kursziel für Nextpower von 177 auf 182 Dollar. Damit bleibt weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden.

Martins Einschätzung

Nextpower wird durch Prevalent interessanter. Der Schritt in Batterieenergie-Speichersysteme macht das Unternehmen breiter und erhöht die Qualität der Story. Die Aktie bleibt nach dem starken Kurssprung einen genaueren Blick wert.