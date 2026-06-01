Elektroauto-Aktie

Nio-Aktie steht kurz vor Bodenbildung

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Nio liefert starke Auslieferungszahlen und steigt um 2,8 Prozent. Der Kurs bleibt langfristig belastet, doch steigende Tiefpunkte und ein möglicher Ausbruch über sechs Euro können eine Bodenbildung bestätigen.

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Was bewegt die Aktie?

Nio meldet starke Auslieferungszahlen. Die Verkäufe wachsen im Jahresvergleich um mehr als 62 Prozent und gegenüber April um mehr als 28 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Wachstum bei knapp 70 Prozent. Insgesamt hat Nio inzwischen mehr als 1,14 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.

Im Mai bleibt die Premiummarke Nio der wichtigste Treiber. Sie kommt auf mehr als 20.000 verkaufte Fahrzeuge. Daneben gewinnt Onvo an Bedeutung. Die Marke richtet sich an Familien und den Volumenmarkt und verkaufte rund 12.000 Fahrzeuge.

Firefly ergänzt das Angebot als Marke für kleinere Einstiegsfahrzeuge und Urban Mobility. Hier wurden bereits mehr als 5.600 Fahrzeuge verkauft. Nio stellt sich damit breiter auf: Die Premiummarke bleibt klar positioniert, während Onvo und Firefly zusätzliche Kundengruppen ansprechen.

Diese Struktur wirkt strategisch sinnvoll. Die Premiumkäufer bekommen eine klar abgegrenzte Marke, während Nio mit Onvo und Firefly dennoch im Familien- und Einstiegssegment wachsen kann.

Charttechnik

Der langfristige Kursverlauf zeigt weiter fallende Hochpunkte. Das bleibt ein Problem, weil jede neue Abwärtswelle bisher niedrigere Hochs erzeugte.

Auf der Unterseite bildet die Aktie erstmals wieder steigende Tiefpunkte. Wenn das jüngste Tief hält und Nio über sechs Euro steigt, kann die Bodenbildung gelingen. Dann wäre eine dynamischere Erholung möglich.

Martins Einschätzung

Nio liefert operativ bessere Signale als der langfristige Chart bisher zeigt. Ein Ausbruch über sechs Euro wäre der entscheidende Schritt, damit aus den starken Auslieferungen auch ein belastbares charttechnisches Kaufsignal wird.

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