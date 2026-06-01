NVIDIA greift Markt für PC-Chips an | Intel, AMD und Qualcomm unter Druck.

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Die Wall Street startet freundlich in den Juni und knüpft nahtlos an den starken Mai an. Vorbörslich erreichen der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq neue Rekordstände. Besonders auffällig bleibt die enge Marktbreite: Der Aufschwung wird weiterhin vor allem von Mega-Cap-Techs, Halbleitern und dem KI-Thema getragen. In Asien überholte Softbank erstmals seit der Internetblase Toyota als wertvollstes Unternehmen Japans. In den USA steht wiederum NVIDIA im Fokus. Der Konzern hat mit dem RTX Spark einen neuen Chip für KI-fähige Windows-PCs vorgestellt und verschärft damit den Wettbewerb mit Intel, AMD und Qualcomm. Diese Werte stehen alle unter Druck. Auch die nach dem Closing anstehenden Zahlen von Hewlett Packard Enterprise und Credo Technology stehen im Mittelpunkt. Im späteren Wochenverlauf meldet auch Broadcom und dürfte zeigen, ob die hohen Erwartungen im KI-Infrastruktursegment weiter gerechtfertigt sind. Gleichzeitig bleibt die Geopolitik ein Unsicherheitsfaktor. Die Lage rund um Iran und die Straße von Hormus sorgt für steigende Ölpreise, auch wenn der Aktienmarkt die Risiken bislang weitgehend ignoriert. Berkshire Hathaway sorgt mit einer Übernahme für Aufmerksamkeit. Der Konzern übernimmt Taylor Morrison Home für rund 6,8 Milliarden US-Dollar in bar und setzt damit ein Signal, dass die hohe Cash-Position wieder aktiver eingesetzt wird. Insgesamt bleibt das Marktbild konstruktiv, aber zunehmend abhängig von wenigen großen Technologiewerten. Genau darin liegt kurzfristig die Stärke — und mittelfristig das Risiko dieser Rally.



00:00 Überblick | AI- und Chip-Werte weiter stark

01:37 NVIDIA greift Markt für PC-Chips an

04:00 Wochenausblick: Zahlen & Konferenzen

05:24 Analysten: AMD | Intel | Apple | Dell | IBM

11:19 Ausblick auf SpaceX Börsengang

15:17 Meldungen: Softbank | Berkshire Hathaway

18:29 Geopolitik: Iran & USA | Israel & Hisbollah

20:32 Wochenausblick: Viele Ergebnisse & Wirtschaftsdaten

22:16 Teaser Interviews



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