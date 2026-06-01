Nvidia ist nach den Zahlen zu Unrecht abgestraft

Was bewegt die Aktie?

Nvidia tut sich nach den Zahlen erneut schwer. Das Muster bleibt bekannt: Das Unternehmen liefert Quartal für Quartal neue Rekorde, doch der Markt zweifelt am weiteren Wachstum und behandelt die Zahlen wie einen möglichen zyklischen Höhepunkt.

Die fundamentale Entwicklung spricht dagegen. Für die nächsten vier Quartale werden eine sehr starke Gewinnentwicklung und eine fast ebenso starke Umsatzentwicklung erwartet. Gleichzeitig ist Nvidia inzwischen mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 21 bewertet. Damit liegt die Aktie günstiger als der Nasdaq, günstiger als der Technologiesektor und günstiger als der SMH-ETF.

Noch deutlicher wird die Unterbewertung beim Kurs/Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG). Das PEG liegt bei 0,48 und damit auf einem neuen Mehrjahrestief. Für eine Aktie mit dieser Visibilität und dieser Wachstumsdynamik wirkt das extrem niedrig.

Operativ baut Nvidia seine Plattform weiter aus. RTX Spark eröffnet neue KI-Möglichkeiten für PCs und Notebooks. Taiwan Semiconductor Manufacturing nutzt Nvidia-CUDA-X-Bibliotheken, um Halbleiterentwicklung und Halbleiterfertigung schneller und effizienter zu machen. Foxconn setzt Nvidia-KI in medizinischen Zentren in Taiwan ein, um Klinikpersonal zu unterstützen.

Auch physische KI gewinnt an Bedeutung. Nvidia arbeitet mit Unitree zusammen, einem der fortgeschrittensten Anbieter humanoider Roboter in China. Der adressierbare Markt für physische KI kann mehrere zehn Billionen Dollar erreichen.

Martins Einschätzung

Nvidia bleibt eine der attraktivsten Möglichkeiten, am KI-Wachstum zu partizipieren. Die Aktie ist trotz starker Zahlen abgestraft worden und wirkt im Halbleiterbereich weiter wie eine besonders sichere Wette.

Der erwartete operative Gewinn zeigt die Größenordnung: Nach 162 Milliarden Dollar in den vergangenen zwölf Monaten werden für 2027 rund 260 Milliarden Dollar erwartet, danach 360 Milliarden Dollar und anschließend 437 Milliarden Dollar. Auf gut dreieinhalb Jahre gerechnet kann Nvidia mehr als eine Billion Dollar verdienen.