Märkte heute

Nvidia-PCs, Microsoft-Agenten, Siemens Energy auf GS-Liste

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Schneider Electric, Siemens Energy, Nio, Honeywell, Nextpower, Berkshire Hathaway, Microsoft, Nvidia

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Goldman setzt ein neues Signal

Die Aktie von Siemens Energy zählt zum Wochenstart zu den aktivsten Werten auf Tradegate. Im Mittelpunkt steht die Aufnahme in eine prominente Goldman-Liste – und die Frage, ob mit der nächsten Bilanz neue Ziele und erste Hinweise auf Ausschüttungen kommen könnten.

Microsoft: Startet die nächste Windows-KI-Welle?

Microsoft könnte gemeinsam mit Nvidia einen wichtigen Schritt im Markt für AI-PCs vorbereiten. Dabei geht es nicht nur um neue Geräte, sondern auch um die Frage, wie viel KI künftig direkt auf dem Windows-PC laufen soll – ohne Umweg über die Cloud.

Nvidia: Der große Schritt in Richtung KI-PC

Nvidia erweitert seine KI-Story über das Rechenzentrum hinaus. Neue Chips für Windows-Geräte, die Zusammenarbeit mit MediaTek und die Verbindung aus CPU, GPU und Software-Ökosystem könnten den klassischen PC-Markt neu sortieren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Nvidia
Siemens Energy
Microsoft
Berkshire Hathaway B
Schneider Electric
Honeywell
Nextpower
NIO
Berkshire Hathaway A
Tradegate
Ai Holdings
Story Kurs in Euro
Story Kurs in US Dollar
GS HOLDINGS LTD.

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