Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 01.06.2026 / 09:46 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: Dreimonatesbericht Recommendation: Kaufen from: 01.06.2026 Target price: EUR4,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10. Zusammenfassung: Die Q1-Ergebnisse entsprachen unseren Prognosen und versetzen den Vermieter in eine gute Position, um unsere Gesamtjahresziele zu erreichen, die sich an der kürzlich angehobenen Prognose für 2026 orientieren, wonach ein FFO 1 von

EUR275 Mio. bis EUR305 Mio. (FBe: EUR292 Mio.) angestrebt wird. AT verzeichnete in

der Märzperiode ein Mietwachstum von 3,0%, das vor allem durch die starke Entwicklung in den Segmenten Hotel und Wohnimmobilien getragen wurde. Der Bürobereich bleibt stabil, wird jedoch weiterhin durch die nach wie vor schwächelnde deutsche Wirtschaft belastet. Im weiteren Sinne vollzieht der Vermieter einen Wandel von einer Phase, die von einem defensiven Kapitalstrukturmanagement geprägt war, hin zu einer Phase, die durch eine ausgewogenere Mischung aus internem Wachstum, Kapitalrecycling und selektiven externen Investitionen gekennzeichnet ist. Nachdem der Aktienrückkauf im Umfang von EUR250 Mio. zu einem Abschlag von 67% auf den NAV zu rund 93% abgeschlossen ist, lautet die entscheidende Frage unserer Ansicht nach, ob diese Grundlagen nun in ein nachhaltiges FFOPS-Wachstum umgesetzt werden können. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR4,10 bei (Aufwärtspotenzial: 61%). First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.10 price target. Abstract: Q1 results were in line with our forecasts and have the landlord well positioned to hit our full-year targets aligned with the recently upped 2026

guidance, which calls for FFO 1 of EUR275m to EUR305m (FBe: EUR292m). AT recorded

3.0% rental growth for the March period, spurred chiefly by strong performance in the Hotel and Resi segments. Office is holding steady but continues to be burdened by a still sputtering German economy. More broadly, the landlord is shifting from a phase dominated by defensive capital structure management to one defined by a more balanced mix of internal growth, capital recycling and selective external deployment. With the EUR250m share buyback ~93% completed at a 67% discount to NAV, the key test, in our view, is whether this groundwork can now be converted into sustained FFOPS growth. We maintain our Buy rating and EUR4.1 TP (upside: 61%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c8d1a0fca0d25232afdb80baf0afbccc Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=4a43742d-5d8d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2336682 01.06.2026 CET/CEST °