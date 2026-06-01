Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH

01.06.2026 / 09:46 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA

     Company Name:                Aroundtown SA
     ISIN:                        LU1673108939

     Reason for the research:     Dreimonatesbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        01.06.2026
     Target price:                EUR4,10
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN:
LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10.

Zusammenfassung:
Die Q1-Ergebnisse entsprachen unseren Prognosen und versetzen den Vermieter
in eine gute Position, um unsere Gesamtjahresziele zu erreichen, die sich an
der kürzlich angehobenen Prognose für 2026 orientieren, wonach ein FFO 1 von

EUR275 Mio. bis EUR305 Mio. (FBe: EUR292 Mio.) angestrebt wird. AT verzeichnete in

der Märzperiode ein Mietwachstum von 3,0%, das vor allem durch die starke
Entwicklung in den Segmenten Hotel und Wohnimmobilien getragen wurde. Der
Bürobereich bleibt stabil, wird jedoch weiterhin durch die nach wie vor
schwächelnde deutsche Wirtschaft belastet. Im weiteren Sinne vollzieht der
Vermieter einen Wandel von einer Phase, die von einem defensiven
Kapitalstrukturmanagement geprägt war, hin zu einer Phase, die durch eine
ausgewogenere Mischung aus internem Wachstum, Kapitalrecycling und
selektiven externen Investitionen gekennzeichnet ist. Nachdem der
Aktienrückkauf im Umfang von EUR250 Mio. zu einem Abschlag von 67% auf den NAV
zu rund 93% abgeschlossen ist, lautet die entscheidende Frage unserer
Ansicht nach, ob diese Grundlagen nun in ein nachhaltiges FFOPS-Wachstum
umgesetzt werden können. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser
Kursziel von EUR4,10 bei (Aufwärtspotenzial: 61%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown
SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.10 price target.

Abstract:
Q1 results were in line with our forecasts and have the landlord well
positioned to hit our full-year targets aligned with the recently upped 2026

guidance, which calls for FFO 1 of EUR275m to EUR305m (FBe: EUR292m). AT recorded

3.0% rental growth for the March period, spurred chiefly by strong
performance in the Hotel and Resi segments. Office is holding steady but
continues to be burdened by a still sputtering German economy. More broadly,
the landlord is shifting from a phase dominated by defensive capital
structure management to one defined by a more balanced mix of internal
growth, capital recycling and selective external deployment. With the EUR250m
share buyback ~93% completed at a 67% discount to NAV, the key test, in our
view, is whether this groundwork can now be converted into sustained FFOPS
growth. We maintain our Buy rating and EUR4.1 TP (upside: 61%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c8d1a0fca0d25232afdb80baf0afbccc

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=4a43742d-5d8d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2336682 01.06.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aroundtown

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risikengestern, 17:50 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen