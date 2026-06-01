Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG

01.06.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd.

     Unternehmen:               Aspermont Ltd.
     ISIN:                      AU000000ASP3

     Anlass der Studie:         Research Report (Update)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,30 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    30.09.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigen zunehmende Dynamik und
Fortschritte auf dem Weg zu skalierbarem Wachstum im Bereich Data &
Intelligence

Aspermont Ltd. meldete solide Ergebnisse für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahres 2025/26: Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen
stieg um 11,3 % auf 7,48 Mio. AUD, verglichen mit 6,72 Mio. AUD im
Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung war vor allem auf ein starkes Wachstum
bei den Nicht-Abonnement-Umsätzen zurückzuführen, während die Umsätze aus
Abonnements und Datenlizenzen weitgehend stabil blieben. Der ausgewiesene
Nettogewinn nach Steuern belief sich auf 0,60 Mio. AUD, verglichen mit einem
Nettoverlust von 1,28 Mio. AUD im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
2024/25. Der ausgewiesene Gewinn wurde jedoch durch die Wertsteigerung der
strategischen Beteiligung an Tiko Critical Minerals gestützt, während das
bereinigte Ergebnis vor wesentlichen Posten negativ blieb.

Das normalisierte EBITDA blieb im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
2025/26 mit rund -1,00 Mio. AUD negativ, verglichen mit -0,60 Mio. AUD im
Vorjahreszeitraum. Dies spiegelt die anhaltenden Investitionen in den
Bereich "Data & Intelligence", die Kommerzialisierung von Mining IQ und
zusätzliche Vertriebskapazitäten wider. Der Quartalstrend verbesserte sich
jedoch deutlich. Das normalisierte EBITDA verbesserte sich von -0,80 Mio.
AUD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 auf -0,20 Mio. AUD im
zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26. Unserer Ansicht nach bestätigt
dies, dass das Unternehmen allmählich von einer sequenziellen operativen
Hebelwirkung profitiert, da das Umsatzwachstum zurückkehrt und die
angepasste Kostenbasis zunehmend genutzt wird.

Auch die Cashflow-Entwicklung zeigte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
2025/26 eine deutliche sequenzielle Verbesserung. Der Netto-Cashflow aus
laufender Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr auf 1,49 Mio.
AUD, verglichen mit einem operativen Mittelabfluss von 0,06 Mio. AUD im
Vorjahreszeitraum. Die schwächere Entwicklung im Jahresvergleich spiegelt
hauptsächlich die anhaltende Investitionsphase und höhere Betriebsausgaben
wider. Der operative Cashflow im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025/26
näherte sich jedoch nach dem höheren Mittelabfluss im 1. Quartal des
Geschäftsjahres 2025/26 der Gewinnschwelle. Die Zahlungseingänge von Kunden
beliefen sich auf 7,71 Mio. AUD, verglichen mit 7,43 Mio. AUD im ersten
Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25. Der Vorstand bestätigte, dass das
Unternehmen weiterhin auf Kurs ist, ab dem dritten Quartal des
Geschäftsjahres 2025/26 Cashflow zu generieren.

Strategisch gesehen war das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 eine
wichtige Phase für die Entwicklung des Geschäftsbereichs "Data &
Intelligence". Aspermont hat die vollständige Produkt-Roadmap
fertiggestellt, den Fünfjahres-Geschäftsplan abgeschlossen, ein engagiertes
Betriebs- und Führungsteam aufgebaut und mit dem Aufbau der Plattform sowie
der Datenerfassung begonnen. Mining IQ v1 ist bei World Risk Analytics in
Betrieb, während das Projekt zur Digitalisierung des 200-jährigen Archivs
planmäßig im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 abgeschlossen
werden soll. Neue Beta-Versionen von Datenprodukten werden für 2026
erwartet, erste Umsätze werden für 2027 prognostiziert. Der
Unternehmensvertrag mit Rio Tinto stellt einen wichtigen Meilenstein für die
Kommerzialisierung der firmeneigenen Archivinhalte und der KI-gestützten
Intelligence-Lösungen von Aspermont dar.

Das Kerngeschäft mit Abonnements bleibt die Grundlage des Investment Cases.
Der Umsatz mit Abonnements und Datenlizenzen belief sich im ersten Halbjahr
des Geschäftsjahres 2025/26 auf 5,10 Mio. AUD, verglichen mit 5,03 Mio. AUD
im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind 5,00 Mio. AUD an
Abonnement-Umsätzen und 0,10 Mio. AUD an Datenlizenz-Umsätzen aus dem
Unternehmensvertrag mit Rio Tinto. Aspermont profitiert weiterhin von mehr
als 4.000 Unternehmensabonnements, einer Netto-Kundenbindungsrate von 100,0
%, einem ARR von über 11,00 Mio. AUD und einer langfristigen ARPU-CAGR von
17,0 %. Das Unternehmen erwartet derzeit ein ARR-Wachstum von etwa 7,0 % bis
8,0 % auf Basis der aktuellen Run-Rate, verglichen mit dem Gesamtjahresziel
von mehr als 10,0 %. Der Vorstand rechnet jedoch weiterhin mit einer
stärkeren Dynamik im zweiten Halbjahr, gestützt durch Umsätze aus dem
Bereich "Data & Intelligence", Unternehmensverträge, neue
Markteinführungsinitiativen und die Konvertierung der Pipeline.

Wir belassen unsere Prognosen unverändert. Für das Geschäftsjahr 2025/26
erwarten wir weiterhin einen Umsatz von 16,90 Mio. AUD und ein EBITDA von
0,15 Mio. AUD. Für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 prognostizieren wir ein
Umsatzwachstum auf 18,90 Mio. AUD bzw. 21,30 Mio. AUD, wobei das EBITDA auf
1,67 Mio. AUD bzw. 2,93 Mio. AUD steigen soll. Auf bereinigter Basis und
ohne den einmaligen Fair-Value-Gewinn aus der Investition in Tiko Critical
Minerals erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin ein negatives
Nettoergebnis von -0,95 Mio. AUD, bevor im Geschäftsjahr 2027 wieder die
Gewinnzone erreicht wird.

Insgesamt bestätigt das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 die
wesentlichen Elemente unseres Investment Case. Aspermont entwickelt sich von
der Neuausrichtungsphase des Geschäftsjahres 2024/25 hin zu neuem Wachstum,
einer verbesserten Cash-Generierung und einem höherwertigen Data &
Intelligence-Modell. Zwar hat das Unternehmen noch keine vollständige
Ertragsnormalisierung erreicht, doch ist die sequenzielle Verbesserung im
ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 ermutigend. Aufgrund des
Roll-Forward-Effekts und der Verlängerung der Gültigkeit unseres Kursziels
bis zum 30.09.2027 (zuvor 30.09.2026) erhöhen wir unser Kursziel auf 5,45
AUD pro Aktie und bestätigen unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=803d60019759f5546a9b2b11c1aafaaf

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 01.06.2026 (14:00 Uhr)
Erste Ausschüttung: 01.06.2026 (16:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=36bca641-5db7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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