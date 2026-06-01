Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Delticom AG - von Montega AG

01.06.2026 / 13:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Delticom AG

     Unternehmen:               Delticom AG
     ISIN:                      DE0005146807

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.06.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

Q1: Delticom zeigt stabile Ertragskraft

Delticom hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und im Zuge dessen
die Guidance für 2026 bestätigt.

Top-Line durch Wetter und Konjunktur belastet: Das erste Quartal war von
einer konjunkturbedingt zurückhaltenden Nachfrage geprägt. Zudem konnte
Delticom nicht von einem vorgezogenen Start der Sommerreifensaison
profitieren, da die Temperaturen erst im Verlauf des zweiten Quartals
spürbar anstiegen. Infolgedessen ging das abgesetzte Bruttowarenvolumen um
5,9% zurück und entwickelte sich damit ähnlich wie der europäische
Gesamtmarkt, der einen Rückgang von 4,0% yoy verzeichnete. Entsprechend sank
der Konzernumsatz auf 99,0 Mio. EUR (-6,1% yoy).

[Abbildung]

Q1-Profitabilität auf hohem Niveau: Nach dem außergewöhnlich starken
Vorjahresquartal normalisierte sich die Bruttomarge auf 22,2% (Q1/25:
27,5%). Trotz eines deutlich geringeren Rohertrags (-6,9 Mio. EUR yoy exkl.
sbE) konnte das EBITDA mit 1,0 Mio. EUR (Vj.: 1,5 Mio. EUR) auf einem
soliden Niveau gehalten werden. Vor dem Hintergrund des weiterhin
anspruchsvollen Marktumfelds dürfte Delticom auch in den kommenden Quartalen
den Fokus auf die Profitabilität legen. Dies steht im Gegensatz zum
Vorjahresquartal Q2/25, als das Unternehmen in einem deutlich günstigeren
Marktumfeld bewusst Wachstumsprioritäten auf Kosten des Ergebnisses setzte.

Weiterhin keine Klarheit bei China-Reifen: Eine Entscheidung bezüglich
möglicher Strafzölle auf günstige China-Reifen seitens der Europäischen
Union ist weiterhin ausstehend. Delticom hatte aufgrund möglicherweise
rückwirkender Zölle letztes Jahr die Einfuhr im Q4 gestoppt. Die
Produktionsverlagerungen laufen, wobei die tatsächlich verfügbaren Mengen
aus diesen Produktionsstätten für das Wintergeschäft noch nicht vollständig
absehbar sind.

Fazit: Als traditionelles Übergangsquartal zwischen Winter- und
Sommerreifensaison besitzt Q1 für das Gesamtjahr nur eine begrenzte
Aussagekraft. Positiv hervorzuheben ist dennoch die robuste Profitabilität
in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und
das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=30084cf8554b91965642719f3536d21c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=5a011740-5dac-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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