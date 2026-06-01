Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG

01.06.2026 / 11:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG

     Unternehmen:               ÖKOWORLD AG
     ISIN:                      DE0005408686

     Anlass der Studie:         GB 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.06.2026
     Kursziel:                  EUR 39,15
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Hohe Profitabilität in schwierigem Umfeld - Innovationen sollen Trendumkehr
bringen

Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) bewegt sich, als
dunkelgrüner Asset-Manager, in einem anspruchsvollen Umfeld (u.a. Trend zu
passiven Investments, diverse Konfliktherde). Die Assets under Management
(AuM) sanken auf EUR 2,36 Mrd. (Stand: 31.12.2025). Trotz des dadurch
bedingten Umsatzrückgangs auf EUR 51,3 Mio. (2024: EUR 62,2 Mio.), konnte die
EBIT-Marge mit 44,2% (Vj: 50%) auf hohem Niveau verteidigt werden. Mit
freien liquiden Mitteln i.H.v. EUR 123,7 Mio. kann die Gesellschaft
strategische Weichenstellungen ("Unternehmensstrategie 2030") vornehmen und
gleichzeitig eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fortsetzen.
Vorgeschlagen wird der HV eine Dividende von EUR 1,97 (Vz.), was einer
attraktiven Dividendenrendite von rd. 7% entspricht.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 39,15. Wir stufen die Aktie weiterhin
mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=92fc5248de520b9b5cf6006dd23644fe
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=952a304c-5d99-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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