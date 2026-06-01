Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA (von First Berlin Equity ...

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Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA - from First Berlin
Equity Research GmbH

01.06.2026 / 10:47 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group SE
& Co. KGaA

     Company Name:                The Platform Group SE & Co. KGaA
     ISIN:                        DE000A40ZW88

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        01.06.2026
     Target price:                19,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group
SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR
19,00.

Zusammenfassung:
The Platform Group hat Rekordergebnisse für das erste Quartal
veröffentlicht, die unsere Schätzungen übertrafen. Der Umsatz stieg im
Jahresvergleich um 51% auf EUR243 Mio. (FBe: EUR219 Mio.), während das AEBITDA
bei EUR21,8 Mio. lag (+37% im Jahresvergleich). Damit ist TPG auf dem besten
Weg, seine Prognose für 2026 zu erreichen (Umsatz: EUR1 Mrd.; AEBITDA: EUR70-80
Mio.). Der Krieg im Iran hat sowohl die Fremdkapitalkosten als auch die
Vertriebskosten erhöht, was die TPG-Führung dazu veranlasst hat, aktiv an
der Reduzierung der Bankverbindlichkeiten zu arbeiten und den Fokus stärker
auf die Logistikkostensenkung zu legen. Zwei wichtige Hebel zur Senkung der
Logistikkosten sind: (1) die Steigerung des durchschnittlichen
Bestellvolumens (derzeit: EUR128; +2% im Jahresvergleich) und (2) die weitere
Auslastung des zentralen Lagers in Gladbeck. TPG hat mehrere Term Sheets für
die Finanzierung der AEP-Transaktion vorliegen, die derzeit geprüft werden.
Zudem sind noch einige Abschlussbedingungen offen, doch das Management
rechnet mit einem Abschluss Ende des 2. Quartals oder Anfang des 3.
Quartals. Wir haben unsere Schätzungen für die Fremdkapitalkosten angehoben,
was zu einer erhöhten WACC-Schätzung von 11,1% führt (zuvor: 10,7%). Ein
aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein gesenktes Kursziel von EUR19 (zuvor:
EUR20). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: >600%).

First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform
Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane
reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.00 to
EUR 19.00.

Abstract:
The Platform Group published record Q1 results, which exceeded our
estimates. Revenue rose 51% y/y to EUR243m (FBe: EUR219m) with AEBITDA coming in
at EUR21.8m (+37% y/y). This puts TPG well on track to meet its 2026 guide
(revenue: EUR1bn; AEBITDA: EUR70m - EUR80m). The war in Iran has increased both
the cost of debt and distribution costs, prompting TPG brass to work on
actively reducing bank liabilities and place more focus on logistics. Two
key levers for reducing logistics costs are: (1) increasing average order
volume (currently: EUR128; +2% y/y); and (2) further increasing usage of the
centralized warehouse in Gladbeck. TPG has several term sheets for the
financing of the AEP deal on the table, which it is currently evaluating.
There are also several closing conditions which are still outstanding, but
management expect completion in late Q2 or early Q3. We have increased our
cost of debt estimates, leading to an increased WACC estimate of 11.1%
(previously: 10.7%). An updated DCF model yields a reduced price target of
EUR19 (previously: EUR20). We maintain our Buy rating (upside: >550%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d9cbc4d5f35ba4978f78f02207c70681

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=3ae5b88f-5d95-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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