OTS: AtlasEdge / AtlasEdge sichert sich Finanzierung von 1,2 Milliarden Euro ...

AtlasEdge sichert sich Finanzierung von 1,2 Milliarden Euro für weiteres Wachstum in Europa Böblingen (ots) - - Die siebenjährige Finanzierung umfasst zugesagte Fremdkapitalmittel in Höhe von 738 Millionen Euro sowie eine zusätzliche Erweiterungsoption von 500 Millionen Euro - die bislang größte Finanzierung in der Geschichte des Unternehmens - Die Finanzierung unterstützt den weiteren Ausbau effizienter und nachhaltiger Rechenzentren in Europas wachstumsstarken digitalen Märkten der nächsten Generation - Die Finanzierung wird von einem Konsortium führender internationaler Kreditgeber getragen AtlasEdge, ein führender europäischer Anbieter von Rechenzentren, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro gesichert - die größte in der Unternehmensgeschichte. Mit den zusätzlichen Mitteln will AtlasEdge seine Expansion in Europas wachstumsstarken digitalen Märkten der nächsten Generation weiter vorantreiben. Die siebenjährige Finanzierung wird von einem Konsortium bestehender und neuer führender Finanzinstitute getragen, darunter ABN Amro, Alpha, BBVA, Goldman Sachs, ING, Investec, KfW, Mizuho, MUFG, National Westminster Bank Plc, NordLB, Rabobank und UniCredit Bank AG. Die Finanzierung unterstreicht das große Vertrauen der Kreditgeber in die Wachstumsstrategie von AtlasEdge. Die Finanzierung ermöglicht es AtlasEdge, das eigene Investitionsprogramm konsequent umzusetzen und neue effiziente sowie nachhaltige Rechenzentrumskapazitäten in einigen der am schnellsten wachsenden digitalen Märkte Europas bereitzustellen. Dazu zählen unter anderem Projekte in Deutschland, Österreich und auf der Iberischen Halbinsel. "Diese Finanzierung von 1,2 Milliarden Euro ist ein wichtiger Meilenstein für AtlasEdge und ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere Strategie, unser Portfolio und unser verantwortungsbewusstes und kapitaleffizientes Wachstum", sagt Jonathan Hoo, CFO von AtlasEdge . "Das große Interesse bestehender und neuer Finanzierungspartner bestätigt die Stärke unseres Geschäftsmodells. Die Finanzierung gibt uns die Möglichkeit, Investitionen in unseren Kernmärkten gezielt und verantwortungsvoll weiter auszubauen." "Europa befindet sich in einer neuen Phase des Ausbaus digitaler Infrastruktur", ergänzt Tesh Durvasula, CEO von AtlasEdge . "Die Nachfrage von Hyperscalern, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen wächst weiterhin stark. Mit dieser Finanzierung können wir gezielt in die Märkte investieren, in denen der Bedarf am größten ist, und damit unseren Kunden die benötigten Kapazitäten zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen. Sie unterstreicht unseren Anspruch, den Ausbau digitaler Infrastruktur in Europa aktiv mitzugestalten." Die Finanzierung baut auf der bisherigen Erfolgsbilanz von AtlasEdge auf. Dazu zählen die Finanzierung über 725 Millionen Euro aus dem Jahr 2022 sowie die im vergangenen Jahr abgeschlossene Finanzierung über 253 Millionen Euro für den Campus in Lissabon. Gleichzeitig spiegelt die Transaktion die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens wider: weg von einer breiten Standortverteilung hin zu einem stärkeren Fokus auf größere, skalierbare Standorte in wachstumsstarken Märkten. Erst kürzlich hatte AtlasEdge neun Rechenzentren veräußert, um Investitionen gezielt auf größere, skalierbare Standorte zu konzentrieren. Berater - Ropes & Gray LLP - Rechtsberater von AtlasEdge Data Centres - Gibson Dunn LLP - Rechtsberater der Kreditgeber - Hogan Lovells LLP - Berater für die rechtliche Due Diligence - Deloitte LLP - Berater für finanzielle und steuerliche Due Diligence der Kreditgeber - Arthur D. Little Austria GmbH - Berater für kommerzielle und technische Due Diligence der Kreditgeber Über AtlasEdge AtlasEdge konzipiert, baut und betreibt hochsichere, skalierbare Rechenzentren an 14 strategischen Standorten in Europa. Als Joint Venture von Liberty Global und DigitalBridge erschließt AtlasEdge wachsende Märkte der nächsten Generation - darunter Deutschland und europäische Städte wie Lissabon, Wien, Barcelona, Madrid und Brüssel. Die bewährte Bauweise von AtlasEdge ermöglicht schnelle Bereitstellungen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. AtlasEdge entwickelt zudem große Campus Standorte und plant, bis Ende 2026 über 500 MW leistungsfähige Infrastruktur in seiner Powered Landbank zu realisieren. Seit 2021 setzen Kunden bei AtlasEdge KI, Cloud und geschäftskritische Workloads in den vollständig redundanten (2N) Rechenzentren ein - wahlweise mit Liquid to Chip oder luftgekühlten Lösungen. Alle Neubauten werden zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben. Zusätzlich begleiten die AtlasEdge Steuer-, Rechts- und Standortteams Unternehmen beim Markteintritt in neue europäische Regionen und unterstützen sie dabei, regulatorische, kommerzielle und technische Anforderungen sicher und effizient zu meistern. Weitere Informationen stehen hier bereit: https://atlasedge.com Pressekontakt: AtlasEdge (Unternehmen) Duncan White, Corporate Communications Tel.: +44 (0)7970 974832 E-Mail: mailto:duncan.white@atlasedge.com Web: https://atlasedge.com/ HBI GmbH (PR-Agentur) Christian Fabricius / Yannick Tencha Tel.: +49 (0) 89 99 38 87 -31/-71 E-Mail: mailto:atlasedge@hbi.de Web: https://www.hbi.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182202/6285538 OTS: AtlasEdge