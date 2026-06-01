Berlin, 01. ⁠Jun (Reuters) - Die Bundesregierung will über die Erhöhung des Bafög-Satzes für Studenten und Auszubildende im Rahmen anderer Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition entscheiden. Eine Erhöhung sei zwar im Koalitionsvertrag ‌vereinbart, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Dort sei aber auch festgehalten, dass viele Elemente ⁠unter Finanzierungsvorbehalt ⁠stünden. "Wir werden jetzt in absehbarer Zeit sehr viele Elemente sehen, die unter der Großrubrik Kürzungen beziehungsweise Einsparpotenziale diskutiert werden", fügte er hinzu. Er hoffe, dass man dies "im Gesamtrahmen" sehe. Es gebe wegen der ‌Finanzierungsfragen eine Debatte zwischen den Ressorts.

Ein ‌Sprecher des Forschungsministeriums betonte, dass bis Ende Juli ein Gesetzentwurf über die Bafög-Reform vorliegen solle. Regierungssprecher Kornelius verwies darauf, ⁠dass es dabei nicht nur um eine Erhöhung, sondern ‌auch viele andere Aspekte ⁠gehe.

Während die SPD auf eine Erhöhung der Bafög-Sätze pocht, gibt es darüber in der Union Debatten. CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn sagte dem "Münchner Merkur", Bürgergeld, Wohngeld, ‌Elterngeld und Bafög würden ⁠wegen des Spardrucks absehbar nicht ⁠erhöht werden können. Familienministerin Karin Prien (CDU) hatte gesagt, dass nicht vorstellbar sei, das Bafög zu erhöhen, wenn das Elterngeld gekürzt werden müsse. Der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, forderte dagegen gegenüber dem "Tagesspiegel", dass die Erhöhung des Bafög umgesetzt werde, wie im Koalitionsvertrag vereinbart.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)