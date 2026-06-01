Russland stoppt Export von Flugtreibstoff wegen ukrainischer Angriffe

Moskau, ⁠01. Jun (Reuters) - Russland hat angesichts der ukrainischen Drohnenangriffe auf Raffinerien und andere Energieinfrastruktur die Ausfuhr von Flugtreibstoff bis zum 30. November verboten. ‌Ziel sei es, die Stabilität auf dem heimischen Kraftstoffmarkt zu gewährleisten, teilte die Regierung in ⁠Moskau ⁠am Montag mit. Russland exportiert Flugtreibstoff hauptsächlich per Bahn nach Zentralasien, insbesondere nach Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Angriffe ‌auf Öl- und Gasanlagen tief ‌in Russland verstärkt, um wichtige Einnahmequellen für den Angriffskrieg der Führung in Moskau zu schwächen.

Die ⁠russische Regierung hat bereits die Ausfuhr von Benzin ‌eingeschränkt. Zudem werden Einschränkungen ⁠für Diesel geprüft, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der vergangenen Woche meldete. Einer Auswertung von Reuters-Daten vom Freitag zufolge ‌sank die russische ⁠Dieselproduktion im Mai um rund ⁠zehn Prozent. Bereits im April war die Produktion um denselben Wert geschrumpft, da die russischen Raffinerien ihre Produktion wegen der ukrainischen Angriffe drosseln oder sogar einstellen mussten.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)