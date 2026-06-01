S&P 500® - Marktbreite: Besser als ihr Ruf!

Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anlegerinnen und Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Dadurch erhalten Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes kommt unserer regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei überprüfen wir, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich – gemessen an den drei o. g. Kriterien – in einem Haussetrend befinden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert größer 1 dienen uns als Maßstäbe. Die nebenstehende Tabelle zeigt unsere objektive Auswertung, die unspektakulär, aber besser als ihr Ruf ausfällt. So kann sowohl für Europa als auch beim S&P 500® von einem zugrundeliegenden Aufwärtstrend ausgegangen werden. Einzig in Deutschland wird das Kriterium „200-Tage-Linie“ knapp verpasst – lediglich 48,8 % der deutschen „blue chips“ notieren derzeit oberhalb der meistbeachtesten Glättungslinie. Die anderen beiden Kriterien signalisieren aber auch hierzulande „grünes Licht“.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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