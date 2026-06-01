Sachsen-Anhalts Regierungschef Schulze will staatliche Strukturen verschlanken

Berlin, 01. ⁠Jun (Reuters) - Um Entscheidungen zu beschleunigen, will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze staatliche Ebenen in seinem Bundesland eindampfen. "Wir haben bei uns eine dreistufige Verwaltung in Sachsen-Anhalt, das heißt die ‌kommunale Ebene, dazwischen so ein paar Mittelebenen, ... darüber dann die Ministerien. Das werde ich jetzt abschaffen", sagte ⁠der CDU-Politiker ⁠am Montag auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow. Gerade Mittelständler würden über viel zu lange Zeiten für Entscheidungen klagen, es müsse mehr Kompetenz auf lokale Ebene übertragen werden.

Mit Blick auf die wirtschaftliche ‌Entwicklung in Ostdeutschland warnte Schulze, ‌dass man sich zwar einerseits um neue Zukunftsbranchen kümmern, aber zugleich aufpassen müsse, dass Strukturen etwa in der Chemie- ⁠oder Automobilindustrie erhalten blieben. Ansonsten drohe eine Deindustrialisierung. Was ‌wegbreche, komme nicht wieder. Schulze ⁠warnte vor enormen Problemen für die gesamte europäische Industrie, weil man etwa im Chip-Sektor weitgehend "blank" sei. "Ich halte das für eines unserer größten Probleme in ‌ganz Europa in den ⁠nächsten Jahren." Er werde ⁠am Mittwoch in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über dieses Thema sprechen. Hintergrund ist auch, dass einige geplante Großinvestitionen im Chip-Bereich wie vom US-Konzern Intel in Magdeburg in den vergangenen Jahren abgesagt wurden. In Sachsen-Anhalt wird im September ein neuer Landtag gewählt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)