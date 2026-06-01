Was bewegt die Aktie?

SAP hat ein wichtiges Widerstandsniveau überwunden. Die Aktie war zwischenzeitlich mehr als sieben Prozent im Plus und hält aktuell noch rund sechs Prozent Kursgewinn. Das ist ein starkes Signal, weil die vorherige Struktur lange nach einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung aussah.

Die Aktie hatte zunächst eine große Abwärtssequenz ausgebildet, danach konsolidiert und ein neues Tief markiert. Anschließend folgte ein Doppeltop. Der Bruch unter die letzten Tiefs wirkte zunächst wie der Start einer weiteren Bewegung in Richtung der alten Tiefs. Dieser Druck setzte sich jedoch nicht durch.

Stattdessen entstand ein Fehlausbruch auf der Unterseite. Innerhalb von drei Tagen brach SAP dynamisch über das Widerstandsniveau aus. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bodenbildung begonnen hat.

Der gesamte Softwarebereich wird wieder stärker gekauft. Aktien wie Datadog und Snowflake legten nach Zahlen zeitweise 30 bis 40 Prozent zu. Auch ServiceNow und Salesforce zeigen wieder Dynamik. SAP lief dieser Bewegung in den vergangenen sechs Monaten etwas hinterher und kann nun aufholen.

Charttechnik

Der Ausbruch über das zentrale Widerstandsniveau verbessert das Chartbild deutlich. Als nächstes Ziel bietet sich das 50-Prozent-Retracement der letzten intakten Abwärtssequenz an. Dieses Niveau liegt im Bereich von 200 Euro.

Martins Einschätzung

SAP kann aus der Bodenbildungsphase heraus eine Long-Chance liefern. Die Rückkehr in Richtung 200 Euro wirkt nach dem dynamischen Ausbruch realistisch, solange die Aktie den jüngsten Stimmungswechsel im Softwaresektor bestätigt.