Schneider Electric kann bis 320 Euro steigen

Was bewegt die Aktie?

Schneider Electric rückt durch den Ausbau von KI-Rechenzentren stärker in den Fokus. Goldman Sachs verweist auf die Zusammenarbeit mit Softbank, die ein Projektvolumen von bis zu 75 Milliarden Euro erreichen kann. Das Ziel liegt im Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich.

Für Schneider Electric ist das ein wichtiger Katalysator. Der neue Umsatz aus dem Rechenzentrumsbau kann einen Gewinnbeitrag von drei bis vier Prozent liefern. Gleichzeitig steht die Aktie auf der European Conviction List, dem sogenannten Directors Cut von Goldman Sachs. Dort landen Aktien, denen die Analysten besonders starke Kurstreiber zutrauen.

Die Bewertung wirkt anspruchsvoll. Schneider Electric kommt auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26. Im direkten Vergleich wirkt Siemens charttechnisch etwas stärker und niedriger bewertet. Trotzdem bleibt Schneider Electric ein interessanter europäischer Industriewert, weil das Unternehmen direkt vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren kann.

Charttechnik

Die Aktie pendelte zuletzt auf hohem Niveau seitwärts. Kurzfristig ergibt sich aus der letzten Konsolidierung ein Zielbereich zwischen 310 und 320 Euro. Aus einem größeren charttechnischen Level lassen sich 315 bis 335 Euro ableiten.

Die sauberste Schnittmenge liegt zunächst zwischen 315 und 320 Euro. Darüber kann die Aktie bis 335 Euro laufen. Aus dem größeren Dreieck ergibt sich langfristig sogar ein Zielbereich um 370 bis 375 Euro.

Martins Einschätzung

Schneider Electric bietet mehrere bullische Faktoren. Fundamental stützt der KI-Rechenzentrums-Ausbau, charttechnisch liefert die gehaltene Trendlinie eine klare Struktur. Der erste realistische Zielbereich liegt bei 315 bis 320 Euro.