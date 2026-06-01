Selenskyj wirbt im US-Fernsehen für Friedensgespräche und Drohnen-Partnerschaft

31. Mai (Reuters) - ⁠Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einem US-Fernsehinterview für Friedensgespräche mit Russland vor dem Winter ausgesprochen. In dem am Sonntag ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender CBS warb Selenskyj um die Unterstützung des US-Publikums und verwies auf eine verbesserte strategische Lage ‌der Ukraine. "Es begann im Dezember 2025, Russland begann die Initiative auf dem Schlachtfeld zu verlieren", sagte Selenskyj in der Sendung "Face the Nation". "Wir haben also jetzt ⁠diese Zeitspanne ⁠vor dem Winter ... vor dem Winter müssen wir einen Weg finden, einen diplomatischen Weg, uns zusammenzusetzen und zu sprechen."

Verhandelt werden könne auch mithilfe Europas oder bilateral mit Russland. Dies hänge auch vom Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ab, sagte Selenskyj. Der Druck in der russischen Gesellschaft wachse, und der Druck ‌durch Sanktionen müsse verstärkt werden.

An der Front in ‌der Ukraine hat sich der Vormarsch der russischen Truppen verlangsamt, während die Ukraine zunehmend die für Russland wichtige Ölindustrie angreift. Der Kommandeur des Dritten Armeekorps der Ukraine, Brigadegeneral Andrij ⁠Bilezkyj, hatte Reuters vor wenigen Tagen gesagt, die Ukraine habe ein Zeitfenster von sechs ‌Monaten, um die Initiative zu ergreifen ⁠und ihre Position für Verhandlungen zu stärken. Die russische Armee sei nach seiner Einschätzung erschöpft und zu größeren Durchbrüchen nicht mehr in der Lage.

Selenskyj strebt nach eigenen Worten ein Abkommen mit den USA über gemeinsame Drohnentechnologie ‌an. Die Ukraine könne fünf Jahre ⁠Erfahrung mit der Abwehr russischer Drohnen und ⁠Raketen einbringen. "Wir haben bereits Drohnen-Abkommen mit einigen Ländern im Nahen Osten und wir haben bereits Drohnen-Abkommen mit einigen europäischen Ländern", sagte er in dem TV-Interview. "Jetzt bereiten wir das große Drohnen-Abkommen mit der Europäischen Union vor, und ich hoffe, dass wir solche Entscheidungen mit amerikanischen Partnern haben werden. Ich zähle darauf."

Bis auf weiteres benötige die Ukraine US-Hilfen bei der Flugabwehr, sagte Selenskyj. "Bis zu dem Moment, in dem wir unser europäisches antiballistisches System produzieren werden, bis zu ⁠diesem Moment brauchen wir die Unterstützung der USA."

(Bericht von Ron Popeski. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)