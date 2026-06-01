Siemens Energy bleibt trotz Rücksetzer kaufenswert

Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs traut Siemens Energy weiter deutliches Potenzial zu. Die nächsten Bilanzen können besser ausfallen als erwartet. Zudem können Kapitalrückflüsse, Aktienrückkäufe oder höhere Dividenden in den Fokus rücken.

Das operative Ergebnis soll bis 2030 rund zehn Prozent über den Konsenserwartungen liegen. Diese Aussage erhöht die Visibilität über mehrere Jahre und stützt die These, dass Siemens Energy längerfristig von steigenden Investitionen in Energieinfrastruktur profitiert.

Kurzfristig bleibt das Kursbild angespannt. Die Aktie zeigt fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte. Selbst die positive Goldman-Sachs-Nachricht sorgte nur kurz für Entlastung, danach gab der Kurs wieder nach. Siemens Energy zählt zu den teuersten Dax-Aktien, doch die hohe Bewertung wirkt durch die Wachstumsaussichten im Energie- und Rechenzentrumsbereich gerechtfertigt.

Ein Risiko bleibt die Entwicklung bei KI-Rechenzentren. Einige Projekte verschieben sich oder werden abgesagt, unter anderem wegen Protesten, Materialknappheit und Lieferengpässen. Diese Verzögerungen ändern aber zunächst nichts am strukturellen Nachfrageüberhang. Die Nachfrage nach Energie-, Chip- und Speicherinfrastruktur bleibt höher als das Angebot.

Charttechnik

Auf Wochenbasis bleibt die übergeordnete Aufwärtssequenz intakt. Der aktuelle Rücksetzer wirkt eher wie eine bullische Konsolidierung als wie ein Trendwechsel. Die jüngsten Tage zeigen aber, wie schnell die Aktie fallen kann. Entsprechend brauchen Positionen größere Stopps.

Goldman Sachs erhöhte das Kursziel Mitte Mai von 185 auf 212 Euro. JP Morgan liegt mit 225 Euro noch darüber. Aus der letzten Korrektur ergibt sich ein Zielbereich um 215 Euro, aus der größeren Bewegung ein Ziel um 225 Euro.

Martins Einschätzung

Siemens Energy bleibt trotz kurzfristiger Schwäche attraktiv. Die wichtigsten Kursziele liegen zwischen 215 und 225 Euro. Entscheidend ist, dass der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt.