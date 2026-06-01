TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung 13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 4/26 09:00 CHE: BIP Q1/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26 15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26 SONSTIGE TERMINE CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf HINWEIS SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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