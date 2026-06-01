Trading-Chance T-Bond: Da braut sich was zusammen…

Eine absolut außergewöhnliche Konstellation liegt nun bei den 30-jährigen US-Staatsanleihen – dem T-Bond – vor. Der jüngste Commitment of Traders Report zeigt die massivste Positionsveränderung binnen etwa fünf Wochen, die jemals zu beobachten war. Wir erklären, warum wir auf die kommerzielle Netto-Position achten und zeigen auch das konkrete Setup im Chart auf.

Die Commercials im CoT-Report

Der Commitment of Traders Report wird wöchentlich jeweils am Freitag (zu unserer Zeit abends) von der CFTC veröffentlicht und schafft so Transparenz für die Marktteilnehmer, da er alle offenen Positionen an den Terminmärkten darstellt. Dabei werden unterschiedliche Händlergruppen nach dem Charakter ihres Handelns eingeteilt. Neben großen Spekulanten (Fonds/Hedge-Fonds), die primär trendfolgend agieren, sind für uns in erster Linie die kommerziellen Adressen zu beachten. Die Commercials sind sozusagen die Insider für den jeweiligen Markt. Bei Rohstoffen sind die Commercials einerseits die Produzenten (Producer) und andererseits die verarbeitende Industrie (Merchants). Sie produzieren und verarbeiten den Rohstoff physisch und haben alle Informationen zuerst. Zudem kennen sie sich im jeweiligen Rohstoff am besten aus. Bei den „Financials“ sind die Commercials Großbanken und Investmenthäuser, die derivative Produkte auflegen. Auch sie sitzen direkt an der Quelle, nehmen Marktstimmungen und Trends als erste und viel stärker wahr, als es der normale Hobby-Börsianer könnte. Was wir darum prinzipiell tun ist, auf die Netto-Position der Commercials zu achten und ob diese in einem mehrjährigen Extrem ist. Ganz besonders erwecken starke und schnelle Veränderungen der Netto-Position unsere Aufmerksamkeit. Sie sind als Alarmsignal zu deuten, dass alsbald ein starker Trend in die entsprechende Richtung einsetzen dürfte.

Commercials kaufen aggressiv!

Eine derart aggressive und starke Veränderung der Netto-Positionen im T-Bond gab es noch nie! Ende April waren die Commercial Hedger noch mit -165.000 Kontrakten Netto-Short. Nun, wenige Wochen später, ist diese Händlergruppe mit +93.000 Kontrakten Netto-Long. Eine Veränderung um 258.000 Kontrakte binnen fünf Wochen ist absolut außergewöhnlich und sucht ihresgleichen. Freilich gibt es immer auch Ausnahmen für jede Regel. Doch wenn wir nur annähernd ähnliche Situationen betrachten, in denen die Commercials ein Mehr-Jahres-Hoch in ihrer Netto-Position erreichten, sehen wir 2007 einen starken Anstieg. Auch Ende 2008 und im Frühjahr 2010 waren die kommerziellen Akteure relativ „bullish“, worauf ebenfalls ein starker Anstieg des T-Bond folgte. 2017 gab es nur eine vergleichsweise moderate Erholung, aber der Markt stieg ein dreiviertel Jahr um etwa 10 Basispunkte an. Anfang 2021 setzte eine ähnlich dimensionierte Gegenreaktion ein. Ende 2023 startete eine kurze, scharfe Aufwärtsbewegung von 109 auf 127. Gegenwärtig ist durch die massiven Käufe der Commercials die Netto-Position auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2024. Halten die Käufe an und noch dazu in dieser Aggressivität, so könnte schon bald der Level um 200.000 Kontrakte Netto-Long aus dem Jahr 2023 erreicht werden. Randnotiz: die Region um 110 stellt seit über 20 Jahren eine massive horizontale Unterstützung dar. Auf diesem Niveau startete der enorme Aufschwung zu Zeiten der US-Finanzkrise, der im Frühjahr 2020 seinen Zenit erreicht hatte. Und seit 2023 wurde dieses Niveau nunmehr bereits vier Mal erfolgreich getestet.

Quelle: www.barchart.com

Wissenswertes über T-Bond

Die amerikanische Notenbank hält eine beträchtliche Anzahl von US-Staatsanleihen. Unter den ausländischen Investoren sind Japan, Großbritannien und China die mit Abstand größten Gläubiger für US-Schulden. Besonders die Asiaten haben in den letzten Jahren jedoch massiv Positionen reduziert. Das belastete den Kurs des T-Bond seit dem Topping im Frühjahr 2020 enorm und drückte die Notierungen von damals 190 auf besagte 110 Punkte.

Fazit

Eine derart außergewöhnliche Konstellation, noch dazu in dem saisonal typischerweise starken Zeitfenster (Mai – Ende August) ist für uns geradezu ein Muss. Wir bauen prinzipiell zu dieser Jahreszeit Positionen in den amerikanischen Anleihenmärkten auf. Nun aber haben wir sogar aus dem CoT-Report ein brandaktuelles, starkes Setup, welches mittel- bis langfristig erhebliches Potenzial erwarten lässt. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 104,426 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 111 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 14,15. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PE19AF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 113 und 120 Punkte

Unterstützungen: 110 Punkte

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PE19AF ISIN DE000PE19AF4 Basispreis 104,426 K.O.-Schwelle 104,426 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 14,15 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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