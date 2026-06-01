Ungarns Regierungschef Magyar droht Präsident Sulyok mit Amtsenthebung
Budapest, 01. Jun (Reuters) - Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar hat Präsident Tamas Sulyok mit einem Amtsenthebungsverfahren gedroht, sollte dieser nicht zurücktreten. Dies erklärte Magyar am Montag vor Journalisten nach einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt. Zudem werde er im Laufe des Tages mit Notenbankchef Mihaly Varga zusammenkommen, sagte der Regierungschef weiter. Magyar und seine pro-europäische konservative Tisza-Partei hatten bei der Parlamentswahl im April den langjährigen Regierungschef Viktor Orban und dessen EU-kritische und rechtspopulistische Fidesz-Partei abgelöst und fordert seitdem wiederholt den Rücktritt Sulyoks.
Orban, der enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegt, hatte zudem EU-Mittel zur Unterstützung der Ukraine blockiert. Dieser Kurs hat sich unter Magyar geändert. Präsident Sulyok ist seit 2024 im Amt und gehört Orbans Fidesz-Partei an.
(Bericht von Krisztina Than und Anita Komuves Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)