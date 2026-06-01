Budapest, ⁠01. Jun (Reuters) - Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar hat Präsident Tamas Sulyok mit einem Amtsenthebungsverfahren gedroht, sollte dieser ‌nicht zurücktreten. Dies erklärte Magyar am Montag vor Journalisten nach einem ⁠Treffen ⁠mit dem Staatsoberhaupt. Zudem werde er im Laufe des Tages mit Notenbankchef Mihaly Varga zusammenkommen, sagte der Regierungschef weiter. Magyar und ‌seine pro-europäische konservative Tisza-Partei ‌hatten bei der Parlamentswahl im April den langjährigen Regierungschef Viktor Orban und ⁠dessen EU-kritische und rechtspopulistische Fidesz-Partei abgelöst ‌und fordert seitdem ⁠wiederholt den Rücktritt Sulyoks.

Orban, der enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegt, hatte zudem ‌EU-Mittel zur ⁠Unterstützung der Ukraine blockiert. ⁠Dieser Kurs hat sich unter Magyar geändert. Präsident Sulyok ist seit 2024 im Amt und gehört Orbans Fidesz-Partei an.

(Bericht von Krisztina Than und Anita Komuves Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)