01. Jun (Reuters) - ⁠Die Aktien des britischen Billigfliegers Easyjet sind nach Bekanntwerden eines möglichen Übernahmeinteresses durch den US-Finanzinvestor Castlelake in die Höhe geschossen. Der Kurs kletterte am Montag im frühen Handel um bis zu 12,5 Prozent auf 447,8 ‌Pence. Die Airline kündigte an, ein mögliches Angebot von Castlelake zu prüfen. Gleichzeitig bezeichnete sie den Zeitpunkt des Interesses als "höchst opportunistisch".

Der Investor ⁠Castlelake hatte ⁠am Freitagabend mitgeteilt, dass er ein mögliches Angebot für Easyjet prüfe. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium. Eine Frist zur Vorlage eines verbindlichen Angebots läuft nun bis zum 26. Juni. Easyjet erklärte, man werde jede Offerte bewerten. Der Aktienkurs sei jedoch ‌durch den Konflikt im Iran sowie durch regulatorische ‌und andere Herausforderungen gedrückt. Die Unternehmensspitze sei weiter sehr zuversichtlich, "was die Strategie von Easyjet und deren Fähigkeit angeht, langfristig attraktiven Wert für die Aktionäre ⁠zu schaffen", hieß es in einer Mitteilung.

Die Easyjet-Aktien hatten bis zum Handelsschluss ‌am Freitag in diesem Jahr mehr ⁠als 22 Prozent an Wert verloren. Easyjet hatte erst im vergangenen Monat gewarnt, die Prognose für das Gesamtjahr sei unsicher. Als Gründe nannte die Fluglinie gestiegene Treibstoffkosten infolge des Iran-Konflikts ‌und eine im Vergleich zum ⁠Vorjahr schwächere Buchungslage für den Sommer.

Castlelake ⁠teilte seinerseits am Montag mit, einen Anteil von 2,14 Prozent an Easyjet zu halten. Damit gehört der Investor LSEG-Daten zufolge zu den zehn größten Aktionären. Die Investmentfirma verfügt über Erfahrung im Luftfahrtsektor, vor allem als Kreditgeber und Flugzeug-Leasinggesellschaft. Analysten schätzen eine vollständige Übernahme jedoch als unwahrscheinlich ein und verweisen hier auf regulatorische Hürden in Europa und Großbritannien.

(Bericht von Ankita Bora und Yadarisa Shabong, geschrieben von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)