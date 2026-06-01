USA und Iran beschießen sich erneut - Trump optimistisch über Abkommen

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Dubai/Washington, 01. ⁠Jun (Reuters) - Die USA und der Iran haben einander trotz der Bemühungen um ein Abkommen erneut unter Beschuss genommen. Nach US-Luftangriffen auf iranische Militärstützpunkte am Wochenende griffen die iranischen Revolutionsgarden am Montag nach eigenen Angaben einen von den USA genutzten Luftwaffenstützpunkt an. In Kuwait, wo sich eine wichtige US-Basis befindet, fing die Luftabwehr Raketen und Drohnen ab, wie die amtliche Nachrichtenagentur Kuna meldete. Landesweit heulten Sirenen. Die erneuten ‌Gefechte belasten die Verhandlungen über ein Ende des seit drei Monaten andauernden Krieges.

Das US-Militärkommando Centcom teilte auf der Online-Plattform X mit, die Angriffe an der iranischen Golfküste seien eine Reaktion auf den Abschuss einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen ⁠Gewässern gewesen. US-Kampfflugzeuge hätten ⁠daraufhin iranische Luftabwehrstellungen, eine Bodenkontrollstation sowie zwei Angriffsdrohnen zerstört. Seit dem Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April kommt es zwischen beiden Seiten immer wieder zu vereinzelten Gefechten, während sich die diplomatischen Gespräche über ein dauerhaftes Abkommen hinziehen.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Montag kurz nach Mitternacht auf der Plattform Truth Social optimistisch zu den Verhandlungen. Der Iran wolle unbedingt ein Abkommen schließen, und dieses werde für die USA und ihre Verbündeten von Vorteil sein, schrieb Trump und wiederholte damit frühere Aussagen. Zugleich beklagte er sich ‌jedoch über die politische Debatte in den USA. Es sei für ihn ‌viel schwieriger zu verhandeln, wenn "politische Schreiberlinge" ständig negativ dazwischenredeten und ihm Ratschläge gäben, ob er schneller oder langsamer vorgehen, in den Krieg ziehen oder diesen vermeiden solle. "Lehnt euch einfach entspannt zurück, am Ende wird alles gut ausgehen – so wie immer!", fügte er hinzu. Trump hatte am Freitag ⁠erklärt, er werde bald über einen Vorschlag zur Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran entscheiden.

"LANGFRISTIG NICHT SICHERER"

Der am 28. Februar von ‌den USA und Israel begonnene Krieg hat bereits Tausenden Menschen das ⁠Leben gekostet, vor allem im Iran und im Libanon, wo Israel die vom Iran unterstützte Hibollah-Miliz attackiert. Die Blockade der für den internationalen Schiffsverkehr wichtigen Straße von Hormus durch den Iran hat weltweit zu einem Anstieg der Energiepreise geführt. Am Montag stiegen die Ölpreise in Asien wegen der stockenden Verhandlungen und erneuten Angriffe um rund zwei ‌Prozent.

Neben dem Streit über das iranische Atomprogramm und eingefrorene Gelder erschwert der ⁠Konflikt im Libanon eine Einigung. Der israelische Ministerpräsident Benjamin ⁠Netanjahu hatte am Sonntag erklärt, er habe Truppen angewiesen, weiter in den Libanon vorzurücken, um die Hisbollah-Miliz zu bekämpfen. US-Außenminister Marco Rubio bemüht sich in Gesprächen mit Netanjahu und dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun um eine schrittweise Deeskalation. Der Iran hat mehrfach betont, dass ein Abkommen auch eine Waffenruhe im Libanon beinhalten müsse.

Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte sich am Sonntagabend besorgt über das Vorrücken der israelischen Armee im Südlibanon. Zwar sei das Vorrücken eine Reaktion auf die Angriffe der Hisbollah-Miliz, die eingestellt werden müssten. Eine weitere Eskalation verschärfe jedoch die Lage und sorge für neue Fluchtbewegungen, erklärte der Minister. "Wenn es aber Zivilistinnen und Zivilisten sind, die den Preis einer militärischen Eskalation zahlen und Teile des Libanon dauerhaft unbewohnbar werden, macht das Israels ⁠Nachbarschaft langfristig nicht sicherer." Israel müsse die Zivilbevölkerung schützen, und die libanesische Regierung müsse entschieden gegen die Hisbollah vorgehen, die immer wieder Ziele in Nordisrael attackiert.

(Bericht von Yomna Ehab, Shubham KaliaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)