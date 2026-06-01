Wachstum der Firmenkredite im Euro-Raum auf Drei-Jahres-Hoch

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠01. Jun (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euro-Raum ist im April so ‌stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie erhöhte ⁠sich ⁠um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im März hatte ‌das Plus noch bei ‌3,2 Prozent gelegen.

Die Daten werden kurz vor einer in ⁠der kommenden Woche erwarteten Zinserhöhung durch ‌die EZB ⁠veröffentlicht. Die Währungshüter beobachten die Kreditentwicklung genau, da sie ein wichtiger Indikator für ‌die wirtschaftliche ⁠Aktivität ist.

Die Kreditvergabe ⁠an die privaten Haushalte entwickelte sich im April stabil. Sie legte wie schon im Vormonat um 3,0 Prozent zu.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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