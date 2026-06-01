Wachstum der Firmenkredite im Euro-Raum auf Drei-Jahres-Hoch
Berlin, 01. Jun (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euro-Raum ist im April so stark gewachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie erhöhte sich um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im März hatte das Plus noch bei 3,2 Prozent gelegen.
Die Daten werden kurz vor einer in der kommenden Woche erwarteten Zinserhöhung durch die EZB veröffentlicht. Die Währungshüter beobachten die Kreditentwicklung genau, da sie ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Aktivität ist.
Die Kreditvergabe an die privaten Haushalte entwickelte sich im April stabil. Sie legte wie schon im Vormonat um 3,0 Prozent zu.
(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)