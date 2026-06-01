Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check
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Kleine, spezialisierte Firmen, die ihre Nische dominieren, bieten oft erstaunlich gute Renditechancen. Wir haben für euch abseits üblicher Depot-Kandidaten gestöbert, und drei spannende Nebenwerte identifiziert.
Quelle: Adobe.com/fabrus
Deutschland rühmt sich damit, das Land heimlicher – und natürlich auch bekannter - Weltmarktführer zu sein. Dafür gibt es sogar ein Lexikon. An solchen Firmen wäre man als Anleger natürlich gerne beteiligt. Doch da gibt es ein Problem.
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