Spannende Nebenwerte

Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check

onvista · Uhr

Kleine, spezialisierte Firmen, die ihre Nische dominieren, bieten oft erstaunlich gute Renditechancen. Wir haben für euch abseits üblicher Depot-Kandidaten gestöbert, und drei spannende Nebenwerte identifiziert.

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Eine Straßenkehrmaschine ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/fabrus

Deutschland rühmt sich damit, das Land heimlicher – und natürlich auch bekannter - Weltmarktführer zu sein. Dafür gibt es sogar ein Lexikon. An solchen Firmen wäre man als Anleger natürlich gerne beteiligt. Doch da gibt es ein Problem.

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