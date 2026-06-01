Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check

Deutschland rühmt sich damit, das Land heimlicher – und natürlich auch bekannter - Weltmarktführer zu sein. Dafür gibt es sogar ein Lexikon. An solchen Firmen wäre man als Anleger natürlich gerne beteiligt. Doch da gibt es ein Problem.

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