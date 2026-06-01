Wall Street im KI-Rausch: Dow knackt 51.000 – DAX zieht nach

Die Rekordjagd an der Wall Street geht weiter – und sie beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Nasdaq und S&P 500. Dank starker Technologiewerte erreichte auch der Dow Jones am Freitag erstmals die Marke von 51.000 Punkten und konnte sich damit deutlich von der runden 50.000er-Zone absetzen. Diesen Rückenwind nimmt der DAX direkt zum Wochenstart auf: Die Tiefs vom Freitag wurden verteidigt, die 25.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus, und ein Anlauf in Richtung 25.200 Punkte rückt näher. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld vielschichtig: Bitcoin steht nach ETF-Abflüssen und Diskussionen um eine mögliche EU-Transaktionssteuer unter Druck, während Öl wegen der anhaltenden Spannungen rund um den Iran fester notiert. Auch die weiter steigenden Inflationsdaten und der anstehende US-Arbeitsmarktbericht sorgen dafür, dass die neue Börsenwoche reichlich Spannung verspricht.

Im Mittelpunkt der Einzelwerte steht erneut der KI- und Technologiesektor. Micron Technology glänzte mit einem kräftigen Kurssprung, starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf weiter hohe Nachfrage nach Speichermodulen. Auch Dell profitierte massiv vom KI-Rechenzentren-Boom, während IBM mit Investitionen in Quantencomputing und einem technischen Ausbruch überzeugte. Microsoft, Salesforce und Broadcom bleiben ebenfalls zentrale Namen im aktuellen KI-Umfeld, während Zscaler nach enttäuschendem Ausblick deutlich unter Druck geriet. Dazu werfen wir einen Blick auf Ölwerte wie Chevron, die mögliche Auswirkungen eines Friedensabkommens mit dem Iran, sowie auf die anstehenden Earnings von Palo Alto Networks, Ciena, Docusign und Crowdstrike. Im Wochenausblick analysieren wir die wichtigsten Märkte, Aktien und Levels.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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