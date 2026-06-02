Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne erwartet nach US-Rekorden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach weiteren Höchstständen an den US-Börsen wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat im Plus erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax einen Anstieg von 0,5 Prozent auf 25.121 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas zulegen.

Tags zuvor hatte der Dax mit einer Tagesspanne von 400 Punkten erheblich um die runde Marke von 25.000 Punkten geschwankt. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach.

An den US-Börsen setzte sich derweil die vom Thema KI getriebene Rekordjagd im S&P 500 und Nasdaq 100 fort. Auch der Dow Jones Industrial erreichte einen neuen Höchststand.

Auf Unternehmensseite sind potenziell marktbewegende Nachrichten bislang Mangelware. Insofern könnten in erster Linie zunächst Analystenkommentare für Bewegung sorgen, beispielsweise bei den Aktien von Salzgitter . Die US-Investmentbank Morgan Stanley stufte die Papiere des Stahlkonzerns von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel von 45,50 auf 70,80 Euro. Zudem gaben die Analysten von Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung für die Anteilsscheine der DHL Group ab.

Einen Blick wert sein könnten die Titel von Siemens Energy . Der Energietechnikkonzern gab die Übernahme der nordirischen Camlin Group bekannt. Das Technologieunternehmen, das auf die Überwachung, Digitalisierung und Optimierung von kritischer Energie- und Bahninfrastruktur spezialisiert ist, erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro./edh/

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