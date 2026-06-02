KI-Infrastruktur-Ausgaben

Alphabet zapft den Markt für KI-Ausbau an

onvista · Uhr

Alphabet steht vorbörslich rund drei Prozent im Minus. Der Grund ist eine geplante Kapitalerhöhung über 80 Milliarden Dollar, mit der das Unternehmen den massiven KI-Infrastruktur-Ausbau finanzieren will.

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Was bewegt die Aktie?

Alphabet plant eine Kapitalerhöhung über 80 Milliarden Dollar. Davon sind zehn Milliarden Dollar über eine Direktplatzierung bei Berkshire abgedeckt. Weitere 30 Milliarden Dollar sollen über ein öffentliches Angebot kommen, 40 Milliarden Dollar über ein zusätzliches At-the-Market-Programm.

Das Geld soll den KI-Infrastruktur-Ausbau finanzieren. Alphabet plant für das laufende Jahr Investitionen von 180 bis 190 Milliarden Dollar. Damit reicht der eigene Cashflow offenbar nicht aus, um den Ausbau vollständig zu tragen.

Die Verwässerung bleibt gemessen an der Größe des Konzerns überschaubar. Alphabet kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,6 Billionen Dollar. Deshalb wirkt ein vorbörslicher Kursrückgang von drei Prozent auf den ersten Blick hart.

Entscheidend ist aber das Signal an den Markt. Anleger achten zunehmend darauf, ob die enormen KI-Ausgaben später genug Rendite bringen. Die Kapitalerhöhung erhöht diesen Druck.

Martins Einschätzung

Alphabet muss zeigen, dass die hohen KI-Investitionen einen klaren Return on Investment liefern. Solange diese Frage offen bleibt, kann die Kapitalmaßnahme auf der Aktie lasten.

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