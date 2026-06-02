ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Richemont auf 175 Franken - 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 175 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für den Luxushersteller nach dem starken vierten Geschäftsquartal an, bleibt damit aber etwas unter dem Konsens. Das Schmuckgeschäft dürfte weiter stark laufen, auch wenn Preisanhebungen etwas moderater ausfallen dürften./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:45 / EDT
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