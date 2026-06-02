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APA ots news: FMA-Jahresbericht 2025: Sicherheit, Kompetenz, Wirksamkeit - Einsatz für einen starken und stabilen Finanzplatz Österreich

Finanzmarktaufsicht veröffentlicht Bericht über das Jahr 2025:  
Die österreichische Finanzwirtschaft bleibt vor dem 
Hintergrund zunehmender globaler Unsicherheiten resilient 

Wien (APA-ots) - Vor dem Hintergrund geopolitischer Instabilitäten,  
globaler 
Unsicherheiten und disruptiver technologischer Entwicklungen hat sich 
der österreichische Finanzsektor auch im vergangenen Jahr als stabil, 
profitabel und gut kapitalisiert erwiesen. 

"Die österreichische Finanzwirtschaft ist weiterhin Teil der 
Lösung und nicht Teil des Problems", erklärte Vorstand Helmut Ettl 
bei der Präsentation des Jahresberichts 2025 der Finanzmarktaufsicht. 
"Seine Sicherheit ist kein Selbstgänger, sondern muss immer wieder 
neu erarbeitet werden. Dazu leisten wir als FMA unseren Beitrag durch 
eine kompetente, effiziente und wirksame Aufsicht. Angesichts der 
weiterhin erhöhten Unsicherheiten und Instabilitäten wäre 
Deregulierung der falsche Schritt." 

"Solide Finanzkennziffern sind eine Grundvoraussetzung für 
Sicherheit und Stabilität des Finanzsystems - und Kapital, Liquidität 
und Solvenz der heimischen Institute sind insgesamt sehr solide", so 
Vorständin Mariana Kühnel . "Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmen können Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
Österreichs unterstützen und spielen selbst international in der 
vordersten Reihe mit", so Kühnel. Für mögliche Folgen internationaler 
Verwerfungen müsse man aber gerüstet bleiben und nationale Risiken, 
etwa im Immobilienbereich, sorgfältig im Griff behalten. 

Die FMA empfiehlt daher den Beaufsichtigten , weiter Kapital 
aufzubauen, konservativ zu bewerten, ausreichende Vorsorgen zu bilden 
und Problemkredite zügig abzubauen. Die derzeit guten Gewinne sollten 
auch verwendet werden für Investitionen in Kernbereiche wie 
Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Cybersicherheit. 

Das Jahr 2025 war das erste Jahr Aufsicht über den Kryptomarkt 
gemäß der EU-Verordnung MiCAR. Die FMA hat in diesem neuen und 
dynamischen Sektor eine kompetente und konsequente Aufsicht 
etabliert. Für die von der FMA lizensierten Kryptowerte-Dienstleister 
(CASPs) legt die FMA in ihrem Jahresbericht erstmals Meldedaten vor. 
"Wichtig ist uns, dass die Aufsicht in Europa einheitlich erfolgt", 
erklärt Mariana Kühnel. "Wir befürworten ein Modell, bei dem die 
größten CASPs direkt von der ESMA beaufsichtigt werden, während 
kleinere unter nationaler Aufsicht verbleiben - ähnlich wie bei den 
Banken unter EZB-Aufsicht." 

Ebenso wie MiCAR wurde auch der EU-Rechtsrahmen für digitale 
Resilienz (DORA) im Jahr 2025 erstmals anwendbar und brachte mehr 
Transparenz über Cybersicherheit und digitale Risiken der 
österreichischen und europäischen Finanzunternehmen. Die Anwendung 
von Künstlicher Intelligenz im Finanzsektor und die kommende Aufsicht 
darüber stehen im laufenden Jahr im Fokus der FMA. Eine aktuelle 
Erhebung der FMA zur Nutzung von KI zeigt, dass sie bei den 
österreichischen Finanzunternehmen angekommen ist. Pilotprojekte und 
Tests laufen etwa im Bereich Betrugsbekämpfung, bei 
Identifikationsprozessen, in der Geldwäscheprävention oder bei der 
Bearbeitung von Schadensmeldungen. 

Jahrelange Vorarbeit und konsequente Stärkung der Aufsicht im 
Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurde 
im Rahmen der letztjährigen Länderprüfung durch die Financial Action 
Task Force (FATF) eindrucksvoll bestätigt. Der im April 
veröffentlichte Bericht bescheinigt dem heimischen Finanzsektor ein 
"substantial"-Rating - die zweithöchste erreichbare Bewertung. 
Bestätigt wurden auch die Verfahren der FMA vor den heimischen 
Gerichten im Berichtsjahr: Bundesverwaltungsgericht und 
Verwaltungsgerichtshof entschieden in der Sache kein einziges Mal 
gegen Bescheide der FMA. 

Alle Zahlen, Daten und Fakten zum Jahr 2025 im Jahresbericht der 
FMA: FMA-Jahresberichte - FMA Österreich 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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