APA ots news: Reformoptionen für das österreichische Gesundheitssystem...

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APA ots news: Reformoptionen für das österreichische Gesundheitssystem veröffentlicht

Pressemitteilung des Fiskalratsbüros 

Wien (APA-ots) - Das österreichische Gesundheitssystem steht angesichts  
stark 
steigender öffentlicher Gesundheitsausgaben unter erheblichem 
Reformdruck. Im Jahr 2025 lagen die öffentlichen Gesundheitsausgaben 
bereits bei rund 50,5 Mrd Euro. Ohne Reformen ist bis 2070 mit einem 
weiteren Anstieg der Gesundheitsausgaben um rund 2,6% des BIP zu 
rechnen. Dadurch würde das Gesundheitssystem einen immer größeren 
Teil der öffentlichen Mittel binden und die Finanzierung anderer 
staatlicher Aufgaben zunehmend erschweren. 

Vor diesem Hintergrund haben Florian Bachner von der Gesundheit 
Österreich GmbH und Johannes Holler vom Fiskalratsbüro ein Papier zu 
Reformen im österreichischen Gesundheitssystem verfasst. Das Dokument 
ist auf der Website des Fiskalrates unter Fiskalrat - Kurzanalysen 
und Informationen verfügbar und zeigt sowohl kurzfristig 
budgetwirksame Optionen als auch mittel- bis langfristig angelegte 
Strukturreformen auf. 

Der Handlungsbedarf ist dringend: Bereits kurzfristig können 
Reformmaßnahmen dazu beitragen, Kostenentwicklungen zu dämpfen und 
bestehende Ressourcen effizienter zu nutzen. Zu den Reformoptionen 
zählen unter anderem ein gemeinsamer Einkauf von medizinischen 
Geräten, Verbrauchsgütern und Arzneimitteln, eine effizientere 
Nutzung von Großgeräten, die Reduktion von Low-Value-Care ( 
medizinische Behandlungen, Diagnostiken oder Medikationen, die für 
Patientinnen und Patienten keinen oder nur minimalen Nutzen haben) 
sowie eine verpflichtende Generika- und Biosimilar-Nutzung ( 
kostengünstigere Nachahmerprodukte). Auch der verpflichtende digitale 
Austausch von Bilddaten und Befunden kann helfen, 
Doppeluntersuchungen zu vermeiden und Abläufe im System zu 
verbessern. 

Darüber hinaus braucht es strukturelle Reformen, um das 
Gesundheitssystem langfristig qualitativ hochwertig, effizient und 
finanzierbar zu halten. Dazu zählen insbesondere eine Finanzierung 
und Planung aus einer Hand, eine überregionale und bedarfsorientierte 
Versorgungsplanung, mehr Ambulantisierung und eine Redimensionierung 
der stationären Versorgung. Weitere Ansatzpunkte sind die 
Effizienzsteigerung der Krankenanstalten, eine Reform der 
Honorararchitektur im niedergelassenen Bereich, die Harmonisierung 
von Leistungs- und Honorarkatalogen der Krankenversicherungsträger 
sowie eine stärkere Prävention und Gesundheitsförderung. 

Mit der aktuell laufenden Reformpartnerschaft Gesundheit besteht 
ein wichtiger politischer Rahmen, um konkrete Ergebnisse zu 
erarbeiten. Das vorliegende Papier soll einen fachlichen Impuls für 
diese Diskussionen setzen und aufzeigen, welche Maßnahmen geeignet 
sind, die langfristige Finanzierbarkeit und Leistungsfähigkeit des 
österreichischen Gesundheitssystems zu sichern. 

Rückfragehinweis: 
   Büro des Fiskalrates 
   Dr. Johannes Holler 
   Telefon: +43-1-40420-7474 
   E-Mail: johannes.holler@fiskalrat.at 
   Website: https://www.fiskalrat.at 

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