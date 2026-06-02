

EQS-Media / 02.06.2026 / 11:02 CET/CEST



Pressemitteilung

AUSTRIACARD HOLDINGS präsentiert die Stellar Metal Card Collection und setzt neue Maßstäbe im Premium-Zahlungsverkehrs

Wien, 2. Juni 2026: AUSTRIACARD HOLDINGS gibt den Launch seiner Metal Card Collection auf der Money 20/20 Europe in Amsterdam, Niederlande, bekannt. Die Kollektion umfasst fünf Kartenprodukte, die einen neuen Standard für Premium-Zahlungserlebnisse definieren und präzise Handwerkskunst, innovative Technologie sowie nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für die globale Zahlungsbranche miteinander verbinden.

Innovation Illuminated – Die Kollektion

Jedes einzelne Produkt steht für Höchstleistung in der Entwicklung und stellt ein Bekenntnis zu Qualität, Langlebigkeit und gestalterischer Exzellenz dar:

Metal Prime – Hochwertiges Gewicht und ein elegantes Finish verschmelzen zu einem unverwechselbaren haptischen Erlebnis. Präzise mechanische und Lasergravuren verleihen der Karte eine außergewöhnliche Ästhetik und machen sie an jedem Touchpoint zu einem Blickfang. Boned Metal – Eine markante Konstruktion, die die Stärke von Metall mit der Flexibilität moderner Kartenfertigung vereint und anspruchsvolle Karten mit charakteristischem metallischem Klang schafft. Full Metal – Pure, kompromisslose Metallkonstruktion von Kante zu Kante. Eine Karte, die die Zukunft des Zahlungsverkehrs mitgestaltet und durch ihr einzigartiges Premium-Erlebnis sowie ihr außergewöhnliches Gewicht überzeugt. Gold Mirror – Mit ihrem makellosen Spiegelfinish verkörpert die Gold Mirror Card zeitlosen Luxus und setzt ein starkes Zeichen für Exklusivität. Ihre hochglänzende, reflektierende Oberfläche verwandelt ein alltägliches Zahlungsmittel in ein außergewöhnliches Statement-Piece mit Sammlerwert. LED – Die technologisch fortschrittlichste Karte der Kollektion mit integriertem LED-Licht, das im Moment der Zahlung aktiviert wird. Die LED-Karte macht das Versprechen der Kollektion sichtbar und erlebbar: Innovation Illuminated.

Die Zukunft des Zahlungsverkehrs gestalten

In der gesamten Kollektion integriert AUSTRIACARD HOLDINGS eine Reihe fortschrittlicher Technologien und Funktionen, die neu definieren, was moderne Zahlungskarten leisten können.

Präzisionsgravur: Modernste Gravurtechnologien gewährleisten höchste Detailtreue - Lasertechniken ermöglichen die präzise Umsetzung von Karteninhaberdaten und filigranen Designelementen, während mechanische Gravuren Markenidentitäten und großflächige Designs wirkungsvoll in Szene setzen. Alle Gravuren werden mit außergewöhnlicher Präzision und langlebiger Beständigkeit ausgeführt.

Unbegrenzte Individualisierung: Jede Karte der Kollektion unterstützt ein breites Spektrum an Individualisierungsoptionen und ermöglicht es Finanzinstituten, Fintechs und Luxusmarken, einzigartige Produkte zu schaffen, die ihre Identität und ihren Markenanspruch perfekt zum Ausdruck bringen.

Haptische Grafiken: Mehrdimensionale Oberflächenveredelungen verleihen dem Kartenerlebnis eine zusätzliche sensorische Dimension und machen Markenwerte durch den Tastsinn erlebbar.

Spiegelfinish: Bei ausgewählten Modellen verleiht das Spiegelfinish der Karte eine makellose, spiegelnde Oberfläche, die ihre Premium-Positionierung sofort sichtbar macht.

Integriertes LED-Licht: Exklusiv für die LED Card eröffnet dieses Feature eine neue Dimension der Interaktivität im Moment der Zahlung und schafft ein unvergessliches Markenerlebnis.

Premium-Gewicht & Metallischer Klang: Jede Karte der Kollektion überzeugt durch ein unverwechselbares Gewicht und einen charakteristischen Klang, die Qualität und Wertigkeit signalisieren und das Gefühl exklusiven Besitzes bei jeder Nutzung verstärken.

Eine neue Dimension von Premium

Christoph Paul, Vertriebsleiter AUSTRIACARD HOLDINGS, sagte:

„Mit dieser Kollektion bringen wir nicht einfach neue Kartenprodukte auf den Markt – wir definieren neu, was Premium im Zahlungsverkehr bedeutet. Bei AUSTRIACARD HOLDINGS sind wir überzeugt, dass eine Karte weit mehr ist als ein Zahlungsmittel. Sie ist Ausdruck von Identität, Handwerkskunst und Vertrauen. Unsere Stellar Metal Card Collection ist das Ergebnis langjähriger Expertise und eines tiefen Verständnisses für die Erwartungen von Finanzinstituten und ihren Kunden an ein erstklassiges Kartenprodukt. Von der präzisen Gravur der Metal Prime bis hin zu Innovation Illuminated der LED Card wurde jedes Produkt dieser Kollektion entwickelt, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.Wir sind stolz darauf, unseren Kunden und Karteninhabern weltweit eine neue Dimension von Premium anbieten zu können.“

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ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückblickt, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

Ansprechpartner: Theoni Dimopoulou, Group Communications & Marketing Manager

Tel.: T: +43 (1) 61065 - 355

E-Mail: t.dimopoulou@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Euronext Athener Börse (Main Market)