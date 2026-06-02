BA befürchtet bis 2030 Schuldenberg von 23 Milliarden Euro

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 02. Jun (Reuters) - Der Bundesagentur für Arbeit (BA) droht in diesem Jahr wegen der schwachen Konjunktur ein Defizit von mehr als acht Milliarden Euro. Bis 2030 könnte ihr Schuldenberg auf rund 23 Milliarden Euro wachsen. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden internen Bericht der Behörde für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. ‌Die Haushälter wollen kommende Woche über die Finanzentwicklung beraten.

Die Behörde hat keine Rücklagen mehr. Um die Finanzlücke zu decken, muss der Bund daher sein für 2026 geplantes Darlehen an die BA von ⁠rund vier Milliarden ⁠Euro womöglich verdoppeln. Bisher lehnt es die Bundesregierung ab, die Einnahmen etwa durch einen höheren Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung stärken. Auch die Arbeitgeber sind entschieden dagegen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte Zuschüsse des Bundes statt Darlehen.

In der Etatplanung war die Behörde noch von einem Fehlbetrag von knapp vier Milliarden Euro für das gesamte Jahr 2026 ausgegangen. Grundlage für die neuen Berechnungen ist die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom April mit deutlich ‌schlechteren Aussichten für Konjunktur und Arbeitsmarkt. Während im Herbst noch mit ‌einem Abbau auf 2,742 Millionen Arbeitslose bis 2030 gerechnet worden sei, liege die aktuelle Projektion bei 2,828 Millionen, schreibt die BA. "Auf Basis dieser Projektion ist ein positiver Haushaltssaldo nicht darstellbar."

STARK STEIGENDE AUSGABEN FÜR ARBEITSLOSENGELD

Auch für die Zukunft ⁠rechnet die BA mit roten Zahlen, wenn auch mit jährlich abnehmenden Defiziten. Selbst 2030 erwartet die BA noch ‌einen Fehlbetrag von 2,7 Milliarden Euro. Bereits 2025 war ⁠die Behörde in die Miesen geraten und hatte alle Rücklagen aufgezehrt. Ende 2026 käme sie nach den Berechnungen auf fast zehn Milliarden Euro Schulden. Bis 2030 könnten diese auf 23,4 Milliarden Euro wachsen. "Die Projektion unterliegt einer hohen Unsicherheit", schränkt die BA allerdings ein.

Ein wesentlicher Grund ‌für die wachsende Finanzlücke sind die Ausgaben für das ⁠Arbeitslosengeld. Dies liege zum einen an der steigenden ⁠Zahl der Empfänger, zum anderen an höheren Pro-Kopf-Ausgaben, da die Empfänger im Durchschnitt höhere Zahlungsansprüche hätten. Zudem legten die Sozialbeiträge weiter zu, die die BA beim Bezug von Arbeitslosengeld übernimmt.

Arbeitgeber und DGB, deren Vertreter im Verwaltungsrat der Behörde den Haushalt beschließen, forderten den Bund auf, der BA keine neuen versicherungsfremden Aufgaben ohne Finanzierung aufzubürden. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, lehnte Beitragssatzerhöhungen ab. "Sie wären das falsche Signal für Beschäftigte und Unternehmen und ein weiterer Schlag für die Wettbewerbsfähigkeit", erklärte Kampeter.

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel forderte, die Darlehen des Bundes müssten wieder in Zuschüsse umgewandelt werden, damit die BA ⁠ihr "Brot und Butter Geschäft erledigen kann". Piel ist derzeit auch Vorsitzende des BA-Verwaltungsrates.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)