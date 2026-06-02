Bauzinsentwicklung im Mai: Die 4-Prozent-Marke ist geknackt



EQS-Media / 02.06.2026 / 10:51 CET/CEST



Hamburg, 02.06.2026 – Der durchschnittliche

Bauzins hat im Mai die 4-Prozent-Marke geknackt. Das zeigen Daten des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24. Wer seine Finanzierung im Mai abschloss, zahlte für ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung im Schnitt 4,02 Prozent, nach 3,93 Prozent im April. Über alle Laufzeiten hinweg lag der Durchschnittszins bei 4,04 Prozent (April: 3,92 Prozent).

Den höheren Zinsen begegnen viele Kunden mit kleineren Darlehenssummen und etwas mehr Eigenkapital. Im Mai nahmen sie im Schnitt rund 302.842 EUR auf und damit geringfügig weniger als im April (304.723 EUR). Gleichzeitig stieg das eingebrachte Eigenkapital auf durchschnittlich gut 114.544 EUR (April: 112.262 EUR).

In der Folge legte die durchschnittliche Eigenkapitalquote auf 27,4 Prozent zu (April: 26,9 Prozent). Dadurch stieg die monatliche Belastung trotz der höheren Zinsen nur geringfügig. Im Durchschnitt zahlen Baufi24-Kunden nun rund 1.443 EUR pro Monat und damit kaum mehr als im April mit 1.432 EUR.

Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:

„Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe schwankte im Mai zwischen 2,95 und 3,17 Prozent und zog damit die Bauzinsen über die 4-Prozent-Marke. Für Käufer bleibt das Umfeld somit anspruchsvoll: die Volatilität, die Kaufpreise und die geldpolitische und wirtschaftliche Unsicherheit bleiben hoch. Gleichzeitig beobachten wir, dass viele Kunden aktiv gegensteuern – etwa durch mehr Eigenkapital, um ihre monatliche Rate stabil zu halten. Mit Blick auf die kommenden Monate erwarten wir weiterhin erhöhte Volatilität. Eine spürbare Entlastung bei Zinsen oder Immobilienpreisen ist kurzfristig nicht zu erwarten.“

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Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei

Baufi24

als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die

Bauzinsen

.

Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist mit 200 Mitarbeitenden an über 70 Standorten deutschlandweit einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten

Bilthouse-Gruppe

. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von

Baufi24

,

Hüttig & Rompf

und

Creditweb

. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech

FinLink

komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Baufi24 wurde im Jahr 2025 als zweitbester Baufinanzierungsvermittler vom Wirtschaftsmagazin €uro ausgezeichnet.

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Immobilien

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